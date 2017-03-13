Son dakika… AB’den Türkiye’ye flaş çağrı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye Hollanda ve diğer AB ülkeleriyle yaşanan durumu daha da kötüleştirme riski taşıyan aşırı yorum ve hareketlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye Hollanda ve diğer AB ülkeleriyle yaşanan durumu daha da kötüleştirme riski taşıyan aşırı yorum ve hareketlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin AB adayı ve Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülükleri ışığında, 16 Nisan’daki referandumda teklif edilen değişiklikler, onaylandığı takdirde, bilhassa pratik uygulamalar hayata geçtiğinde, değerlendirmeye alınacaktır” ifadesi yer aldı.

Benzer bir açıklama NATO’dan da geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, İttifak’ın iki üyesine de “tansiyonu düşürme” çağrısında bulundu.

Reuters’ın haberine göre; Stoltenberg, “Sağlam tartışmalar demokrasimizin merkezinde yer alıyor, fakat karşılıklı saygı da demokrasimizin merkezinde” diyerek, “tüm müttefiklere karşılıklı saygı, itidal ve ölçülü yaklaşım” çağrısında bulundu.

NATO açıklamasında, “Gerilimi azaltmak için bizi birleştiren şeylere odaklanılmasının” önemine dikkat çekildi.