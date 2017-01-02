Türkiye'nin gözde eğlence mekânlarından biri olan Reina'da 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından kaleme aldığı makaleyle Türkiye'nin gündemine oturan İngiliz yazar Simon Calder'dan mesaj var...

Türkiye'nin gözde eğlence mekânlarından biri olan Reina'da 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından kaleme aldığı makaleyle Türkiye'nin gündemine oturan İngiliz yazar Simon Calder'dan mesaj var...

Yayın hayatına dijital ortamda devam eden İngiliz Independent gazetesindeki makalesinde, “Teröristlere Türkiye’de tatil rezervasyonları yaparak karşı çıkabiliriz” yazan Calder, sozcu.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

İngiliz seyahat yazarı, “Terörizm, bir kez daha nedensiz nefretini Türkiye’den ve başkaca milletlerden insanların üzerine yıktı” dedi.

Yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan saldırının ardından 2017 yazında Türkiye’de tatil yapmak için rezervasyonu bulunan bazı İngilizlerin kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Calder, “Tatillerini iptal edip etmemek konusunda bana danıştılar. Onlara kaygılarını anladığımı fakat ailemi seve seve tekrar Türkiye’ye götüreceğimi söyledim” şeklinde konuştu.

Bir milletin karşılaştığı çok sayıdaki güçlüğe göğüs gerebildiğini göstermesinin; içten ve hoşgörülü kalmasının önemine dikkat çeken Calder, şöyle devam etti:

“14 milyon güzel insanın benimle ilgileneceği harika şehir İstanbul’a yapacağım gelecek seyahati dört gözle bekliyorum. Güvenli ve hoşgörülü bir 2017 için en iyi dileklerimle…”

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