Açık oy skandalı

Almanya’nın Düsseldorf kentinde bir vatandaşın referandumda ‘sahte oy’ kullandığı ortaya çıkmıştı Şimdi de Nürnberg , Viyana ve Brüksel’de ‘Evet’ pusulasını açık açık sandığa atanlar tespit edildi

Yurtdışında yaşayan Türkler 16 Nisan referandumu için oy vermeye başladı, skandallar da arka arkaya geldi. Almanya'nın Düsseldorf kentinde sahte oy veren bir kişinin ardından şimdi de ‘açık oy' dönemine geçildi. İlk olay, Almanya'nın Nürnberg Kenti'ndeki başkonsoloslukta yaşandı. M.U. isimli bir kişi, oyunu hem sandık kuruluna hem de çevredekileri göstererek kullandı. M.U.'nun bu hareketini gören CHP sandık görevlisi Güldene Çolak itiraz etti. Ancak, diğer görevliler itirazı kabul etmedi. CHP'li üyenin baskısı üzerine tutanak tutuldu ama yine de oy geçerli sayıldı.

“GAVURA VURUR GİBİ BASTIM…”

Viyana'da E.C. isimli kişi de “Gavura vurur gibi bastım mühürü” diye bir not yazdı ve ‘Evet' pusulasını gösterdi. Oyunu açıklayan kişinin hareketini gören CHP'li Çağdaş Aslan itiraz etti. Ancak yine sandık kurulu, tutanakla birlikte oyu saklaması gerekirken, oyu sandığa attırdı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oyunu veren Ayşe isimli bir kız da ‘Hayır' bölümünün yanına sinkaflı el işareti yaptı. Bir de bunu sosyal medya sayfasından paylaştı.