Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 02.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

01:0720 Aralık 2017
Haberler Gündem
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 02.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 02.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

resimid_4353666

Daha önceden yapılan açıklamada “20.02.2017 tarihinde saat 00.00 – 02.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verilmişti. 2 saat kapalı kalacak olan Avrasya Tüneli çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açılacak.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar