Biz Almanya ve Hollanda ile uğraşırken Kerkük gitti

Barzani yönetimi IŞİD bahanesiyle Kerkük yönetimine fiilen el koydu. Kamu binalarında, Irak bayrağının yanına Kürdistan bayrağı çekildi Kürtçe bölgede 2’nci resmi dil oldu

Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Ankara ve İstanbul ziyaretlerinde, havalimanlarına bölgesel Kürt yönetiminin göndere çekilmesi üzerine başlayan tartışma henüz sona ermeden, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'den de dikkat çekici bir hamle geldi. Vali, yayınladığı emirle Kerkük'teki resmi binalara Kürdistan bayrağı çekilmesini istedi. Bu karar başta Türkmenler olmak üzere Kerkük'ü karıştırdı.

‘TOPLUMSAL BARIŞA DARBE İNDİRİLDİ'

Referandum telaşındaki Türkiye, bakanların referandum çalışmalarına izin vermeyen Almanya ve Hollanda ile diplomatik kriz yaşarken, Barzani, Türkmen kenti Kerkük'e Kürdistan bayrağını çekti. Kerkük Valisi'nin genelgesi Kerkük'teki etnik guruplar arasında gerginliğe yol açtı ve kaygı yarattı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi ve yardımcı Hasan Turan atılan bu adımın kentteki toplumsal barışa bir darbe niteliğindeki olduğunu belirtti.

YAVUZASLAN: ANAYASA İHLAL EDİLDİ

Salihi, “Irak Başbakanı İbadi'yi göreve çağırıyoruz. Kerkük topraklarının yüzde 40'ı halen IŞİD terör örgütü elindedir. Böyle günlerde kışkırtıcı ve kriz yaratıcı adımların atılması kentteki fitne fitillerini alevlendirir” dedi. Kerkük Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan da Kerkük Valisi'nin Irak Anayasasını çiğnediği ve Türkmenlerin milli kimliğini yok saydığını öne sürdü. Yavuzaslan şunları söyledi: “Irak'ın kuzeyinde yaşanan gelişmeleri fırsat bilen yerel yöneticiler Kerkük'ü bölgesel yönetime katarak bir oldubitti peşindeler. Türkmenlerin kalesi Kerkük düşmek üzere.”

Kerkük Valisi kente PKK'lıları soktu her yer onların kontrolünde

Türkmenler bin yıldan fazla süredir yaşadıkları topraklarda ayakta kalmak, varlıklarını sürdürmek için direniyor. Kerkük'ün Irak Türkmenlerinin “kalbi durumunda” olduğunu, halen 400 bin nüfuslu Türkmen şehri Telafer'in de dinci terör örgütü IŞİD'in elinde bulunduğunu hatırlatan Kerkük'ün Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan gelişmeleri şöyle anlattı: “Bağımsızlığı için planlar yapılan Kürt bölgesine, Kerkük'ü de dahil etmeye çalışıyorlar. Kerkük Valisi tarafından kente PKK militanları sokuldu. Başta havalimanı olmak üzere birçok yer onların kontrolü altında. Net sayıları tespit edilemese de silahlı ve rahat hareket ediyorlar. Vali büro açmalarına izin vermiş. Kerkük tam anlamıyla bir karmaşa içinde. Nüfus sayımının yapılamadığı Irak'ta her kesim kendi nüfusunu katlayarak açıklıyor. Bölgesel yönetim Kerkük'ün Türkmen kimliğini yok etmek için tüm gücüyle çalışıyor.”