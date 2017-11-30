İkinci el araç alırken bu dolandırıcılığa dikkat!

Her gün milyonlarca kişinin araç sahibi olabilmek için ziyaret ettiği ikinci el siteleri dolandırıcıların yeni adresi oldu. Üstelik bunu, kendilerini daha güvenilir göstermek için sahibi oldukları galeriler üzerinden gerçekleştiriyorlar. İşte 'ağır hasarlı' yada 'pert kayıtlı' araçları hasarsızmış gibi göstererek insanların emeklerini çalmaya çalışanların yeni yöntemi...

Türkiye’de her gün yüz binlerce araç alınıyor-satılıyor. Bu büyük ticaretin önemli bir kısmı ise artık dev yatırımlarla kurulan ikinci el siteleri üzerinden yapılıyor. Güvenliği üst düzeyde tutulan bu sitelerde ne yazık ki kullanıcılar her zaman güvenilir olmayabiliyor.

Bazı sahtekarlar bu adresleri kullanarak ellerindeki ‘ağır hasarlı ve pert kayıtlı’ araçları müşterilerine hiç bir hasarı yokmuş gibi takdim ederek, aracın değerinin çok üzerinde fiyatlara satmaya çalışıyorlar. Ve maalesef herkes bu haberdeki örnek kadar şanlı olamayabiliyor.

İLANDA ‘LOKAL BOYALI’ KAYITLARDA ‘AĞIR HASARLI’

Bursa’daki bir galeri, satılığa çıkardığı otomobil ilanında aracın yalnızca kaput bölümünde boya olduğunu, bunun dışında ise hiçbir hasar kaydının olmadığını belirtiyor. Telefonla kendilerini arayanlara da; aracın hiç bir sorunu olmadığını, geçmişinin temiz olduğunu ya da mevcut hasar kaydından daha düşük rakamlarda hasarının olduğunu söylüyorlar.

sozcu.com.tr’nin telefonla ulaştığı satıcı, ‘ilanda eşimin kullandığı’ dediği otomobilin önce hiçbir sorununun olmadığını söyledi ardından da geçmişte kazasının olup olmadığı sorulunca yine yanlış bilgi vererek ’26 bin TL’lik bir kaydı var’ dedi. Gerekçe olarak ise, ‘kullanan kişi altını vurmuş’ demesi ise dikkat çekti.

SORGULAYANLAR ŞOKE OLUYOR!

Otomobilin plaka ve şasi numarasından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden 5664’e SMS göndererek sorgulama yapanlar gözlerine inanamıyor.

Satıcı galeri tarafından hiç hasarı yok denilen bu aracın, geçmişte 4 kazaya karışmış olduğu ve ‘ağır hasarlı araç’ sınıfına alınarak 34 bin TL’lik kaydının olduğu ortaya çıktı.

SAHTE EKSPER RAPORU!

Vatandaşı dolandırmaya çalışan bu kişiler ve galerilerin, inandırıcıklarını arttırmak için ilana kendilerinin düzenlediği sahte ekspertiz raporlarını da koydukları ortaya çıktı.

Hazırlanan sahte rapora göre, tüm parçaları orijinal olan aracın sadece ilandakiyle aynı görünen lokal boyalı olduğu iddia ediliyor. Ancak geçmiş hasarları ve kayıtları raporda yer almıyor.



YETKİLİLER UYARIYOR

Araç alım satımlarında yaşanacak mağduriyetler konusunda vatandaşları uyaran yetkililer; alıcının aracın PLAKA ve ŞASİ numaralarından kesinlikle geçmişinin sorgulanması gerektiğinin altını çizerek, eksper raporunu da yine kendilerinin bu iş için görevli yetkili bir bayiiden almaları gerektiğini belirtiyor.