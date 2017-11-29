‘Kutlu Doğum Haftası’nın ismi değişti!

Diyanet İşleri Başkanlığı "Kutlu Doğum Haftası Yönetmeliğinde" değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle “Kutlu Doğum” ifadesinin yerini “Mevlid-i Nebi” alırken Hz.Muhammed’in doğduğu günü içine alan hafta Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Bakanlığı yönetmeliği ile Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinin adı “Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Yönetmeliği” şeklinde değiştirildi.

Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlama yönetmeliğinin değiştirilmesine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 13 Şubat 2010 tarihli ve 27492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinin adı “Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Yönetmeliği” şeklinde değiştirildi. Yönetmelikte yer alan tüm “Kutlu Doğum” ibareleri “Mevlid-i Nebi” şeklinde değiştirildi.

Hz.Muhammed'in doğduğu günü içine alan hafta Hicri Takvime göre kutlanacak

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “14-20 Nisan tarihleri Kutlu Doğum Haftası, 01-07 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanır” ibaresi “Rebiu'l-Evvel ayının on ikinci günü başlangıç kabul edilerek Mevlid-i Nebi Haftası; 01-07 Ekim tarihleri ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanır” şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikte Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler şöyle sıralandı:

“İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında toplumun tüm kesimlerini aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirmek, haftalara ilişkin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sempozyum, konferans panel ve buna benzer etkinlikler düzenlemek, Kur'an kursları öğrencileri ve din görevlileri arasında mesleki ve kültürel alanda düzenlenecek yarışmalarla ilgili usul ve esasları belirlemek.” (İHA)