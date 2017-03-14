Pensilvanya hatırasına TMSF’den ikinci mükafat

Gülen’i ziyaret eden AKP’li Gürkan 34 şirketin yönetimine getirilmişti Ziyaretçilerden AKP’li Demiröz’ün kardeşi de FETÖ şirketine atandı

2012 yılında başını örterek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden AKP eski Milletvekili Fatoş Gürkan'ın Adana'da FETÖ kapsamında el konulan 34 şirketin yönetimine getirilmesinden sonra ikinci bir ödüllendirme yapıldı. Aynı geziye katılan ve hatıra fotoğrafında yer alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün kardeşi Nevzat Demiröz, Koza İpek'in yönetimine ikinci kez atandı.

AYLIK 40 BİN LİRA

2013-2014 yılları arasında AKP İstanbul Beylikdüzü İlçe Teşkilatı Başkanlığı yapan Nevzat Demiröz kayyum atandığı 4 şirketten aylık 40 bin lira ücret aldı. Mahkeme kararında kayyumlara şirket başına 10 bin lira ücret takdir edildi. 5. Sulh Ceza Hakimliği, 13 Ocak 2017'de Koza İpek Grubu'yla ilgili ikinci bir karar aldı. Kararda 26 kayyumdan 17'sinin görevine son verildi. Tüm şirketlerin yönetimi 9 kişilik kayyum heyetine bırakıldı.

Yeni listeye dahil edilmeyen Demiröz'ün kayyumluğu sonlandı. 1 Eylül 2016'da yürürlüğe giren 674 sayılı KHK ile kayyum belirleme ve atama yetkisi mahkemelerden alınıp TMSF'ye devredildi. Bu düzenleme ile 26 Ekim 2015 ile 13 Ocak 2017 tarihleri arasında Koza İpek Grubu'nun 4 şirketinde kayyumluk yapan Nevzat Demiröz'e ikinci defa piyango vurmuş oldu. TMSF'nin yeni atadığı yönetim kurulu listesine Demiröz tekrar dahil edildi. Demiröz'ün aralarında bulunduğu 9 üye tüm şirketlerin yönetimine getirildi. SÖZCÜ, Nevzat Demiröz'e telefonla ulaşmaya çalıştı. Ancak, şirketi ve ailesine not bırakmamıza karşın Nevzat Demiröz geri dönmedi ve herhangi bir açıklama da yapmadı.