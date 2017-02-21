Gülen'in yeğeni hakim karşısında

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak geçen yıl mayıs ayında yapılan operasyonda gözaltına alınan, örgütün 'okul ve dershaneler Türkiye sorumlusu' ve Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 15 ila 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, perşembe gününe kadar sürecek duruşmada Gülen'in ifadesinin en son alınacağı belirtildi.

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan 110 sayfalık iddianamade örgütün nasıl işlediği deşifre edildi. Sanıklar için 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 15 ila 22.5 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı Yılmaz, iddianamede 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın geçen yıl 7 Şubat'ta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurup, FETÖ/PDY terör örgütü hakkında ihbarda bulunduğunu belirtti. Yılmaz, bu tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda eyelat imamlarınını ortaya çıktığını vurguladı. Gizli tanık 'Yeğen'in iddianamede yer verilen ifadesinde; FETÖ/PDY üyelerinin 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'nin iktidardan gideceğini tüm sohbetlerde dile getirdiklerini, olmayınca büyük hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı. İşadamı Akın İpek'in düğün takılarını bile Fethullah Gülen'e verdiğini, örgüte yurt bilanaları yapıp teslim ettiğini öne süren gizli tanık, "Akın İpek'in ilk projesi Bergama Ali İpek Erkek Öğrenci Yurdudur. Ali İpek Erkek Öğrenci Yurdu, Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni İşletmesinin Müdürü Cemalettin Çetin isimli şahsın sorumluluğundaydı. Cemalettin beyden habersiz yurttan bir çivi sökülmez ve çakılmazdı. Bütün yapılan iş ve işlemlerle ilgili yurt müdürü Mustafa İpek önce Maden Müdürü Cemalettin Çetin'e bilgi verirdi. Onun talimatları doğrultusunda hareket ederdi. Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'ın kod adı 'Avukat abi'dir. Mehmet Mezher Gülen örgüt lideri Fethullah Gülen'in ölen kardeşi Seyfullah (Sıbgatullah) Gülen'in oğludur. Örgüte bağlı tüm okulların denetimini yapar. Örgüte bağlı tüm bölge okul imamları Mehmet Mezher Gülen'e bağlıdır" iddiasını da dile getirdi.

DAVAYA BAŞLANDI

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu yargılanan 14 sanık ile avukatları katıldı. Mehmet Mezher Gülen, duruşma salonuna alınan yakınlarına el salladı. SEGBİS sistemiyle alınan ifadelerde sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Gülen'in avukatı Hasan Özçelik, 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın duruşmaya gelip ifade vermesini talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

Sanık Mehmet Türkmen, gizli tanık 'Yeğen' kod adlı kişinin verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirtip, "Herhangi bir örgüte ve derneğe kaydım yoktur. Örgütün üst düzey yöneticisi de değilim. Burada bana iftira atlmıştır. Ben örgüte hiçbir zaman para yardımında da bulunmadım. 34 bin lira benim için büyük bir paradır. Bankalara kredi borcum var. BASİAD'ın toplantılarına katıldım. Bu toplantılar açık olarak yapılırdı ve herkes katılırdı. Bank Asya'ya oğlumun okul taksitlerini yatırdım. FETÖ'nün Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırın çağrısına da katılmadım, bankayada bu konuda para yatırmadım. 10 aydır tutukluyum, ailemin düzeni bozuldu. Daha önce cuma nedir bilmezdim, etrafımdaki esnafla birklikte camiye giderek namaz kılmayı öğrendim. Mağdurum, tahliyemi istiyorum" dedi.

2000 yılında binbaşı rütbesi ile emekli olduğunu ve 2005 yılında Koza Altın Madeni İşletme Müdürü olarak çalıştığını ve 2016 yılında da ayrıldığını söyleyen Cemalettin Çetin ise ifadesinde, "Gizli tanığın bana istinad ettieği suçlamalar asılsızdır. Ali İpek Öğrenci Yurdu'nu holding olarak biz yaptırdık. Vakfın adı Ali İpek olmak kaydıyla her ay 54 bin lira yönetim kurulu kararı ile buraya ödeniyordu. Benim ödemelerle ilgim yoktur. Biz sadece faturanın ön muhasebesini yapıyorduk. Hiçbir ödemeyi de elden yapmadık. Ödemeler Ankara'dan holdingden yapılıyordu. Akın İpek 2010 yılından sonra hiç madene gelmedi. Örgüte şahsım olarak hiçbir ödeme de yapmadım. FETÖ'ye de üye değilim. 2012 ve 2015 yıllarında ailem ile umreye gittim. Üç aylık torunum var, onu doğduğundan beri görmedim, çok özlüyorum. Ben de tahliyemi istiyorum" dedi.

Emekli din görevlisi olduğunu ve devlete 30 yıl hizmet ettiğini söyleyen 4 çocuk babası Sefer Özcan da şunları söyledi:

"11 yaşından beri Bergama'da yaşıyorum. Eşim ile birlikte hac malzemesi satan dükkanım var. Dükkanımda toplantı odası yoktur. Sadece malzemeleri koymak için depo vardır. Ben hiçbir yere para ödemedim. Eşime söz vermiştim, imkanımız olursa yurt dışına götüreceğim diye. Ama o İtalya'ya geziye gelmedi. Cezaevinde aramalarda çamaşırımda not bulundu. İlkokul 3'e giden kızım var. Unutkanlığım var, okuduğum fıkraları unutmamak için o geldiğinde yüzü gülsün diye ona okumak için kısa notlar alıyordum. Evime el konuldu. O evi ben alınterimle yaptırdım. Dört banka tarafından da kredi borcundan dolayı rehinlidir. Ailem perişan durumdadır. Çok mağdurum, 10 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum."

Sağlık memuru olarak görev yaptığını söyleyen sanık Ahmet Kuşdemir de "Devletime uzun yıllardır sağlık memuru olarak hizmet etmekteyim. Gizli tanığın belirttiği gibi Bekir Baz'ın yardımcısı değilim. Hiçbir terör örgütü ile bağlantım yoktur. HSYK başkanının, açığa alınan hakim ve savcılarla ilgili bir beyanını okudum, '15 Temmuz'dan önce böyle bir örgütün olduğundan haberleri olmadığını' söylemiş. Biz ise 17 Mayıs'tan bu yana tutukluyuz. Madem böyle bir örgüt yok, biz neden bu örgütten tutuklu bulunuyoruz. Ben de tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanıkların ifadelerini alınmasının devam ediliyor. Mahekme heyeti duruşmanın perşembe günene kadar süreceğini, Mehmet Mezher Gülen'in en son ifadesinin alınacağını belirtti.

DHA