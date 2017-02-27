Yolda yürürken bıçaklandı

ŞANLIURFA’da, 27 yaşındaki Mehmet Kaya, yolda yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Olay, akşam saatlerinde Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Kaya, sokakta tanımadığı bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan Kaya, ihbara gelen ambulansla hastaneye gönderildi. Acil serviste tedavisine başlanılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

DHA