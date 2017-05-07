Yanan ormanda ağaç değil villalar yükseliyor

Trabzon’un Sürmene İlçesi Çamburnu mevkiinde geçtiğimiz ocak ayında meydana gelen yangın 15-20 hektarlık alanı yakmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bölgenin imara açılacağı iddialarını yalanlamış, “Başka bir maksatla kullandırılması söz konusu olamaz. En kısa sürede ağaçlandırma için hazırlayacağız ve buralarda fidanlar toprakla buluşacak” demişti. Ancak bölgede 15 villa yükselmeye başladı. Karadeniz'de yazın bile ormanda ateş yakmanın zor olduğunu ifade eden CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Milli park olan orman arazisi tıraşlanmış. Bize söylenen villalar bitince bölgeye turist geleceği… Tam bir AKP rantıyla yine karşı karşıyayız. İnşaatların üç ortağı olduğunu öğrendik. Sürmene Belediye Başkanı da bu işin içinde” diye konuştu.

Yangının olduğu gün arazinin Katarlılara satıldığını iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise “Arazinin imara kurban edildiğini görüyoruz. Bu talana en başta Trabzon halkı tepki göstermelidir ve o villaların sahiplerinin kim olduğu derhal açıklanmalıdır” diye konuştu.

20 HEKTAR ALAN KÜL OLMUŞTU

Sürmene Çamburnu mevkiinde geçen ocak ayındaki yangında 15-20 hektarlık alan kül olmuştu. Bölgede şimdi inşaat çalışması var.

