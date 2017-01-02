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İşte katliam zanlısının yeni görüntüsü!

Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında saldırganın bulunamadığı ifade edildi.
22:062 Ocak 2017
Gündem
Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında saldırganın bulunamadığı ifade edildi.

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyon kapsamında Reina’yı kana bulayan teröristi bulunamadığı kaydedildi.

Öte yandan saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

basliksiz-5İLGİLİ HABERReina'yı kana bulayan terörist böyle kaçmışReina'yı kana bulayan terörist böyle kaçmış


Son güncelleme: 22:4102.01.2017
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