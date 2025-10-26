Bir Cumhuriyet Bayramı’na daha varıyoruz. 29 Ekim Çarşamba günü 102.yaşımızı kutlayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Güneş Dönüşü olarak tabir ettiğimiz, yıllık haritamız hakkında bazı bilgiler paylaşacağım. Güneş’in ülkemiz astroloji haritasındaki derecesine tam olarak varışı bu yıl 28 Ekim’de saat 14.33’te oluyor. Aşağıda astroloji haritasını görmektesiniz.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Güneş Dönüşü haritamızda yükselmekte olan Kova burcu hak ve özgürlükler, demokrasi, insani değerlerin yüceltilmesiyle alakalıdır. Yeni yaşımızda bu konular öncelik kazanacak demektir. Yükselen yöneticisi Satürn’ün Balık burcundaki Neptün ile haritanın para hanesindeki kavuşumu, önceliğimizin ekonomi ve halkın maddi durumu olacağını göstermektedir. Tabii gerilemekte olan bu gezegenler, ekonomideki gerilemeyi, eskiden beri halledilemeyen bazı finansal sorunların tekrar gündemimizde olacağını göstermektedir. Kova burcunun modern yöneticisi Uranüs İkizler burcunda ve haritanın dip noktasına yakın yerleşmektedir. Bu da bize, sismik açıdan hayli aktif bir yıla ilerlediğimizi göstermektedir. Tabii aynı zamanda iç atmosferimizi anlatan bir gösterge olarak, mevcut şartlara karşı duruş ve protestoların artması ihtimalini, Plüton ile üçgen açısı dolayısıyla da yenilenme ve değişim ihtiyacının artacağını düşündürmektedir.

ASKERİ KONULAR, İÇ GÜVENLİK

Güneş’in 9.evdeki yerleşimi, uluslararası arenada kendimizi daha etkili ifade edeceğimizi ve dikkat çekeceğimizi düşündürmektedir. Güneş, Merkür ve Mars’ı 10.burçta olarak kabul ettiğimizde ise, askeri konuların ve iç güvenliğin önemine dikkat çekmek gerekir. Savaş atmosferinin daha da kızışacağını düşündüğüm 2026 yılında, savaş söylemleri ve bu konudaki gelişmeler üzerine pek çok toplantılar ve açıklamalar yapılması muhtemeldir. Bu vesile ile, iç güvenlik ev savunma sanayine verilecek önemin daha da artacağı düşüncemi paylaşmak isterim.

KRİZ YÖNETME BECERİSİ

Geçtiğimiz haftanın yazısında da bahsettiğimiz üzere, su elementinde büyük üçgen açı kalıbı bir müddet için aktif olacak. Türkiye’mizin yıllık haritasında da görülen bu açı kalıbı, karşılaşacağımız bazı zorlukların üstesinden gelebilme kabiliyetimizi arttırıyor. Ülkemiz astroloji haritasında da su elementinde çok sayıda önemli gösterge bulunuyor. Dolayısıyla su elementi yoğunluğu olduğu dönemler bizim için avantajları beraberinde getiriyor. Ülke olarak kendimizi daha iyi ifade edebilir, dayanışma ve birlik içerisinde kritik dönemi iyi yönetebiliriz. Zira Akrep burcu kriz yönetmek konusunda yeteneklidir. Dünyada politik ve ekonomik krizin daha da yoğunlaşacağı 2026 yılı için, hayatın her alanında krizi yönetme becerisine sahip olan kişilerin ve kurumların ayakta kalacağını, bunu yapmakta zorlananların ise çöküşte olacağını tahmin edebiliriz.

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA

Yıllık haritamızda dikkat çekici yerleşimde bulunan su elementi büyük üçgeni dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapıyor. Ekonomide sıkıntı ve gerileme neticesinde halkın maddi imkanlarındaki zorluklar haritadaki Satürn-Neptün kavuşumuyla dikkat çekerken, hükümet yetkililerinin (10.burçtaki Merkür-Mars) ve hizmet kuruluşlarının (6.evdeki Jüpiter) çözüm üretme ve hizmet sağlama yönündeki gayretleri destek sağlayabilir.

SOKAK HAYVANLARI

Su elementindeki büyük üçgen açı kalıpları vicdani açıdan ve başkalarıyla duygudaşlık oluşturabilmek açısından güzeldir. Başkalarının ihtiyaçlarına gösterilen duyarlılık artar. Sadece insanlar değil, hayvanlar için de geçerlidir. Büyük Üçgen açı kalıbında 6.evde Yengeç burcunda yerleşen Jüpiter, hayvan hakları, sokak hayvanlarının barınmaları ve korunmaları konusunda daha aktif olacağımız ve onlara yardım konusunda desteklerin artacağı bir yılda olacağımızı düşündürüyor.

TEKSTİLDE İŞLER İYİCE ZORLAŞABİLİR!

Giyim kuşam denilince akla gelen gezegen Venüs’tür. Yıllık haritamızda Venüs rahat ettiği Terazi burcunda, ama 8.evdeki yerleşimi ve 2.evdeki Kiron’dan aldığı karşıt açıyla tekstilde yaşanan zorlukların daha da artabileceğini gösteriyor. 2026 yılının son çeyreğinde Venüs’ün Akrep ve Terazi burçlarında gerilemesi olacağı için, 2026 yılı sonbaharı daha da zorlu geçebilir. Şimdiden önlem alınmasında fayda var.

ŞOK EDEN GELİŞMELER

29 Ekim’de Merkür’ün Yay burcuna geçişinin ardından, İkizler burcunda gerileyen Uranüs ile karşıt açısı kesinleşecek. Merkür enformasyon demek ve Uranüs de özellikle diğer gezegenlerden aldığı sert açılarda ani gelişen çarpıcı olayları, şaşırtıcı ve şok edici gelişmeleri temsil eder. Bu karşıtlık İkizler/Yay burçları ekseninden olunca, uluslararası bazda etki yaratacak şok edici açıklamalar, haberler olasıdır. Medya ve sosyal medyada uzay bilimleri, seyahatler, seyahat ve iletişim araçları ile ilgili pek çok şaşırtıcı ve bazıları da asılsız haber görebiliriz.

29-31 EKİM ARASINA DİKKAT!

Merkür-Uranüs karşıtlığı 29 Ekim’de kesinleşiyor ve 31 Ekim’de de tetikleniyor. Para piyasaları ve ticari piyasalarda çalkantı olasıdır. Borsaya, kripto para piyasasına dikkat etmek gerekir. Lider pozisyonu tutan kişilerin sert ve baskın açıklamaları ortalığın daha da karılmasına sebep olabilir.

KRİPTO’YA DİKKAT!

Merkür-Uranüs karşıtlığı ve Mars-Uranüs karşıtlığı, kripto paralarda ve bağlı piyasasında çalkantılı gelişmelere işaret ediyor olabilir. Bu bağlamda, Ekim sonu ve Kasım başında sert düşüşler veya manipülasyonlar olabilir. Temkinli olmakta fayda var.

MEDYADA TAŞLAR YERİNDEN OYNAYABİLİR

Merkür ve daha sonra Mars’ın Uranüs ile Yay/İkizler ekseninden karşıt açıları Ekim sonu ve Kasım başlarında medya ve yayıncılık alanında taşların yerinden oynayabileceğini düşündürüyor. Medya ve yayın kuruluşları ve mecraları, gazeteciler, muhabirler, YouTube’da yayın yapan kişilerle ilgili şaşırtan beklenmedik gelişmeler ve açıklamalar da olasıdır. Son derece aktif bir haber akışı bizi bekliyor muhtemelen.

SEYAHAT PLANLARI

29 Ekim’de kesinleşecek Merkür-Uranüs karşıtlığı, seyahat planlarında beklenmedik gelişmelere işaret ediyor olabilir. Seyahat edeceklerin bunu dikkate almasında ve gerekli durumlarda B planı oluşturmasında fayda var. Uçak yolculuklarıyla ilgili sorunlar da dikkat çekebilir.

SİSMİK AKTİVİTEDE ARTIŞ

29 Ekim’den başlayarak 4 Kasım’a kadar uzanan birkaç günlük süreçte Merkür ve Mars’ın Uranüs ile karşıt açıları çok etkili olacak. Sismik aktivitede önemli ölçüde artışa işaret ediyor olabilir.

KONUŞMANIZLA ETKİ YARATIN!

Merkür ve Plüton arasındaki olumlu açının etkili olacağı 30 Ekim Perşembe günü etki yaratan konuşmalar yapmak için kullanılabilir. Bu açının kesinleşeceği 31 Ekim Cuma günü ise Ay’ın türbülanslı açıları olacağından, önemli konuşma ve toplantıları yapmak açısından isabetli olmayabilir.

İLİŞKİLERDE YARA ALMAYIN!

Venüs-Kiron karşıtlığının etkili olacağı önümüzdeki hafta ilişkilerde yara alma riskimiz var. Bilhassa 1 ve 2 Kasım tarihlerinde ilişkilerimizde daha ılımlı ve dikkatli olmamızda fayda var. Kişisel bakım, estetik, güzelleştirme, dekorasyon işleri ve giyim kuşam alışverişleri açısından da yine aynı tarihleri kullanmasak isabet ederiz.

3I/ATLAS’IN GÜNEŞ’E YAKIN GEÇİŞİ

NASA’nın kuyrukluyıldız olarak tanımladığı, bazı komple teorisyenlerinin ise bir uzay aracı olarak ifade ettiği bu göksel obje üzerine çok şey yazıldı, söylendi. Bunlardan pek çoğu asılsız haberler ve görüntülerdi. 3I/ATLAS Güneş’e en yakın geçişini 29 Ekim’de yapacak. Çıplak gözle izlenemeyecek, ancak teleskoplarla izlenebilecek, ama Güneş’in arkasında kalacağından, bu şekilde de çok net izlenemeyebilir. Güneş’ten uzaklaşmaya başladıkça daha net görüntüler alınabilir. Neyse, bizim işimiz, Güneş’e en yakın geçişini (210 milyon kilometre) yapacağı günün genel değerlendirmesini yapmakla sınırlı kalacak. O gün gökyüzünde Merkür-Uranüs karşıtlığı var. Bu karşıtlık Yay/İkizler ekseninde gerçekleşecek. Dolayısıyla bilgi akışı yoğun olacak. Bu karşıtlık ani ve beklenmedik olaylara, daha evvelce fark edilmemiş olan bazı şeylerin keşfine ve idrakine, ezber bozan nitelikte bilgilere ulaşılmasına işaret ediyor olabilir. İnsanlarda uyanışa sebep olan bir tetikleyici işlevi görebilir. 3I/ATLAS’ın Dünya’ya en yakın olacağı 19 Aralık’ta ise 270 milyon kilometre mesafede olacak. O zaman yaklaştığında haritasını astrolojik açıdan değerlendireceğim.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine baktığımızda, 27 ve 28 Ekim tarihlerinin hayli aktif olacağını görüyoruz. 3I/ATLAS’ın güneşe yakın geçişi de etki yaratabilir ve güneş aktivitesinde artış görebiliriz. Sismik aktivite artışı açısından da 29-31 Ekim arası hayli aktif gözüküyor. Etkili depremler görebiliriz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

27 Ekim Pazartesi sabahı önemli iş ve girişimler, talep ve başvurular, görüşmeler için sabah saatleri uygun gözüküyor. Akşam saatlerinde ise ilişkilere dikkat!

28 Ekim Salı sabah saatlerinde ilişkilerde dengesizlikler ve türbülanslar olasıdır, farkında olalım ve şartları fazla zorlamayalım. Günün ikinci yarısında hukuk, finans konularında gergin etkiler devreye girebilir. Akşam saatleri güç, efor ve dayanıklılık gerektiren işler için uygun gözüküyor.

29 Ekim Çarşamba sabah saatlerine coşkuyla başlıyoruz. Cumhuriyetimizin 102.yaşı kutlu olsun! Günün ikinci yarısında beklenmedik durum ve olayların gelişebilir, şaşırtıcı açıklamalar olabilir. Akşam saatleri cesaret, güç ve dayanıklılık isteyen işler, yürüyüşler için gayet uygun. Özellikle de Cumhuriyet yürüyüşü için harika bir zaman dilimindeyiz!

30 Ekim Perşembe günü beklenmedik durum ve gelişmeler karşısında planlarda değişiklikler olasıdır. Sismik aktivite de artış gösterebilir. Günün ikinci yarısı özel ilişkiler, kişisel bakım ve sanatsal aktiviteler açısından verimli, değerlendirebiliriz. Etki yaratan konuşmalar yapmak, otorite figürleriyle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak için kullanabiliriz.

31 Ekim Cuma sabah saatlerinde sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz, dikkat! Kripto paralar, ticari piyasalar ve borsa hareketleri açısından hayli değişken ve çalkantılı bir günde olabiliriz. Büyük ve riskli hareketlerden ve kararlardan kaçınmak isabetli olur.

1 Kasım Cumartesi gününe dengeli başlıyoruz. Sabah saatlerini önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek için kullanabiliriz. İş birlikleri içerisinde olmaktan avantaj sağlayabiliriz. Akşam saatleri ve sonrasında ise ilişkilerde yara alma riskimiz var, farkında olalım!

2 Kasım Pazar sabah saatleri olgun ve tecrübeli kişilerle bir araya gelmek, bilgi alışverişi yapmak, eğitsel faaliyetler açısından verimli gözüküyor. Öğle sonrasındaki saatler spor, yürüyüş gibi aktiviteler için gayet uygun. Akşam saatleri ve sonrası biraz rutin dışına çıkmak, değişiklikler yapmak için gayet uygun gözüküyor. Değerlendirebiliriz.