İngiliz The Times’tan 24 Haziran yorumu

İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Times, 24 Haziran erken seçimleri ile ilgili bir başyazı yayınladı. Gazete, "Seçimlerin özgür ve adil olmayacak" yorumunu yaparken, "Türk ekonomisi kırılıyor. Türk lirası bu yılbaşından beri dolar karşısında büyük ölçüde düştü.

İngiliz The Times gazetesinin ‘Ne özgür ne de adil’ başlıklı başyazısında 24 Haziran’da gerçekleşecek erken seçimler mercek altına alındı. Makalede, “Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak. Erdoğan, kendisinden başka kimsenin kazanmamasını garantiledi. Bir yıl sonra yapılması planlanan seçimleri, muhalifleri kargaşada çamura saplamak, olağanüstü halin avantajını kullanmak, kampanyalara, basına, ifade özgürlüğüne kısıtlama getirmek için gelecek aya çekti. Bunlar da seçimlerin özgür ve adil olmayacağının garantisi gibi görünüyor” ifadesi kullanıldı.

The Times’ta yer alan makalede, Türk ekonomisinin durumu da gündeme geldi. Makalede, “Türk ekonomisi kırılıyor. Türk lirası bu yılbaşından beri dolar karşısında büyük ölçüde düştü. Cumhurbaşkanının, Merkez Bankası’nın tavsiyesinin aksine faiz oranlarını düşük tutma ısrarı gıda fiyatlarında da keskin artışlara neden oldu. Ucuz kredi özel ve devlet sektöründe inşaat patlaması yaratıyor, bu da gayrimenkul fazlalığının yakında piyasada çöküşe neden olacağı uyarısını yapan ekonomistleri endişelendiriyor” yorumu yapıldı.