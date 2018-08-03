Çavuşoğlu-Pompeo karşı karşıya: Tehditle bir yere varılamaz

ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı skandal yaptırım kararının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile ilk kez bir araya geldi. Singapur'daki kritik görüşme 45 dakika sürdü. Reuters'ın son dakika geçtiği bilgiye göre iki bakan sorunların çözümü için mutabık kaldı. Pompeo yaptırım kararını, "Rahip Brunson'ın ABD'ye dönmesini sağlamak için ne kadar ciddi olduğumuzun göstergesi" diye yorumladı. Çavuşoğlu ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılamayacağını söyledik. Bunun anlaşıldığını düşünüyoruz" dedi.

Pompeo ile Çavuşoğlu Singapur’da 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.

45 dakika süren görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, “Pompeo ve Çavuşoğlu birçok konuda yapıcı görüşmeler yaptı. İki ülke arasındaki sorunları çözmeye yönelik çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar” dedi.

Öte yandan Pompeo, Türkiye’ye yönelik yaptırımların ABD’li rahip Andrew Brunson’ın iadesi konusunda çok ciddi olduklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmenin yapıcı geçtiğini, sorunların çözümü için yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirirken, “Ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı da olabilir. Fakat biz her zaman diplomasiyle, diyalogla mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık. Bunun da iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Görüşmede, var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez” dedi.

ABD, Türkiye’de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan Brunson’ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.