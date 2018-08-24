Lavrov: “Türkiye-Rusya ilişkisi son derece yoğun”

Moskova’da Çavuşoğlu’yla bir araya gelen Lavrov, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında “Rusya ve Türkiye’nin gündeminde her zaman istişare edilecek konular var. Ticaret, ekonomi alanındaki ilişkiler, insani işbirliği, askeri-teknik işbirliği son derece yoğun ve aktif bir şekilde gelişiyor” dedi.

‘İKİ ÜLKENİN DİĞER BAKANLARI ARASINDA GÖRÜŞMELER YAPILACAK’

Lavrov’a göre Rusya ve Türkiye’nin diğer bakanları arasında da kısa süre içinde görüşmeler yapılacak. Lavrov, “Diğer bakanlıklar ve kurumlar arasında kısa süre sonra temaslar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Elbette, liderler arasındaki görüşme takvimi de her zaman gündemimizde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yakın zamanda temas ve görüşmeler planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, “Şüphesiz dışişleri bakanları olarak bizim işimiz bu tür görüşmelerin hazırlığını yapmak” dedi.