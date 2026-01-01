2026 yılında Türkiye’yi ve dünyayı neler bekliyor? -3-

Dünya genelinde büyük ekonomik durgunluk başlayacak. Zorlu dönem 2030 yılına kadar devam edecek.

Euro ve dolarda çöküş, değerli metallerde yükseliş bekliyorum. Bu olumsuzlukların yanında nadir fırsatlar önümüze gelecek.

2026 ekonomide DEPRESYONU da aşan ve bir STAGFLASYONA doğru ilerlediğimiz bir yıl olacak! 2025 yılından daha zorlu bir yıla girmekteyiz. Satürn ve Neptün de yakın derecelerde ilerleyecek. Böylesi dönemlerde sistem ve düzenler çözülür. Ekonomik alanda da belirsizlik ve çözülmeler vardır. İnsanlar piyasaya girmekte veya ticari alışverişlerde güvensizdirler ve buna bağlı olarak isteksiz davranabilirler.

Yatırımcılar açısından netlik eksikliği vardır; sağlamcı yatırım yapma eğiliminde olan insanlar, önlerini göremedikleri, sisli puslu böylesi bir dönemde yatırım yapmak istemez. 2028’e kadar değerli madenlerin yükselişini bekliyorum. Hızla kağıt paradan dijital paraya geçiyoruz. 2026-2028 yılları arasında Euro'da ve özellikle Amerikan dolarında çöküş bekliyorum. Dolayısıyla dünya ekonomisi 2026'dan itibaren bir stagflasyon (durgunluk) dönemine giriyor. Bu 2030'a kadar devam edecek olan kısa olmayan bir döngü. Yeni ekonominin doğması için eski ekonomik yöntemlerin bitmesi gerekiyor.

Bu tarihleri değerlendirin

Ağır hareket eden gezegenlerin birbirleriyle olumlu açılarının da etkili olacağı 2026-2028 geçişinde, ama daha ziyade 2026 yılında nadir fırsatları da yakalamaya açık olacağız. Ağır hareket eden gezegenlerden Satürn ve Neptün’ün sıfır derece Koç burcunda kavuşumu, ideallerimizi gerçekleştirmemiz yolunda fırsatlardan birini sunuyor. Ayakları yere basan, gerçekçi projelerimiz için çalışırsak, özellikle 2026’nın ilk yarısında güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Uranüs, Neptün ve Plüton birbirleriyle nadir gerçekleşen olumlu açıları da en sıkı olarak 2026’da gerçekleştirecek. Yaz ayları özellikle dikkat çekiyor. 13 Temmuz haftası, 20 Temmuz haftası, 14 Eylül haftası, 23 Kasım haftası bu fırsatların en yoğun akacağı zamanlar olacak. Bu tarihler civarında nadir açılar kesinleşecek. Temmuz ayı özellikle dikkat çekiyor.

Neyi hayal ettiğinize dikkat edin

Düzenler, mesuliyetler, engeller ve imtihanlar gezegeni Satürn 14 Şubat 2026-13 Nisan 2028 tarihleri arasında Koç burcunda seyredecek. Aceleciliği ve sabırsızlığı anlatan Koç burcuna, durağanlığı anlatan Satürn gezegeni yerleşince, hayatımızda ivedilikle istediğimiz şeylerde sabretmek durumunda kalabiliriz.

İlişkilerde, yaptığımız işlerde fazla acele edersek, yanlış zamanlamalar yüzünden sorunlar yaşayabiliriz. Koç burcu kendini direkt ve çekincesizce ifade etmekle, liderlikle alakalıdır. Askeri ve polisiye konularla, çatışmalarla da ilişkilidir.

Satürn’ün Koç burcundan geçiş dönemlerinde lider pozisyonu tutan kişilerin baskın olma çabalarının yanı sıra, kural tanımayan kişilerin, resmi olmayan ve güç kullanarak avantaj sağlama gayretleri de görülür.

2026 yılı başlarında Balık burcunda yakın derecelerde seyredecek olan Satürn ve Neptün Ocak ve Şubat aylarında Koç burcuna geçecekler. 20 Şubat 2026 tarihinde sıfır derece Koç burcunda yer alan Koç Noktasına kavuşum yapacaklar. Bir gezegen Koç Noktası ile birleşirse, enerjisi dışarıya çok güçlü bir şekilde yansır ve doğasının nitelikleri kolektif yaşamda tezahür eder.

Neptün hayalleri ve idealleri temsil ederken, Satürn gerçekliğe dönüştürmek, somutlaştırmakla alakalıdır. Bu bağlamda, olumsuzlukları kendimize çekmemek için neyi düşündüğümüze veya takıntı yaptığımıza dikkat edebiliriz. Ama bu ikilinin kavuşumu aynı zamanda aklımızda olanları, ideallerimiz yönünde bir fırsat da sunduğu için zihnimizde canlandırma yapabiliriz.

Tabii sadece bununla yetinmeyip, gerçekleştirmek üzere harekete geçmemiz ve gayret göstermemiz de gerekiyor, unutmayalım!

Yapay zekaya meslekleri

Yapay zekâ, yapay zekâya bağlı bütün sistemler, düzenler, yapay zekâ pazarlamacılığı alanında yeni mesleki branşlar türeyecek. Yeni dijital platform ve sistemlerin devreye gireceğine şahit olacağız. 2026 yılında Uranüs’ün İkizler burcuna geçişinin ve Kova burcundaki Plüton ile üçgen açısının kesinleşmesinin ardından tam bir dijital çağ döngüsü yaşamaya başlayacağız. Basılı kitap, dergi ve gazetelerde de dönüşümler yaşayacağız. Dijital baskı sistemlerine ağırlık verilecek. Kütüphaneler artık arşivlerini daha fazla elektronik olarak sunan yapılar haline gelecek. İletişim ve öğrenme modellerinde önemli gelişmeler bekleyebiliriz. 2026-2028 yılları arasında Kova burcunda gerçekleşecek güneş ve ay tutulmaları döneminde bunlar had safhada gelişmiş olacak.

Enerjide yosun dönemi

Yeni enerji sistemlerine geçiş açısından Neptün’ün Koç burcundaki bu uzun süreli geçişi çok çok önemli. Belki su altındaki bazı şeylerden de enerji manasında istifade edilebilir, örneğin yosun enerjisi gibi. Neptün kimyayla alakalı olduğu için kimya alanında, eczacılık alanında önemli gelişmeler de beklenebilir. Özellikle metalle ilgili işlerde de yeni birtakım yöntemler ortaya konulabilir bu geçişle birlikte.

İzlediklerimiz sanal mı gerçek mi?

Sanal gerçekliğin yaygınlaşması ve erişilebilir hale gelmesi, daha fazla insanın gerçeklikten kopmasına ve insan etkileşiminden giderek daha fazla soyutlanmasına neden olabilir. Uranüs’ün İkizler burcunda seyredeceği 2026-2033 yılları arasında çok şaşıracağımız, hatta şok olacağımız haberler sıklaşacak. Bunlardan bazıları yanıltıcı olacak. Satürn ve Neptün’ün de yakın derecelerde seyredeceği 2026 yılında gerçek olmayan ama gerçekmiş gibi gözken ya da algı yaratan videolar göreceğiz. Gözlerimize inanmakta zorluk çekeceğiz.

Plüton kova burcundayken doğacak çocuklar

Bu çocuklar idealist ve fütürist bir yapıdadırlar. Toplumlarını uyandırıcı, farkındalık yaratan, radikal değişimlere sebep olabilirler. İnsanlığın yararına bilimsel atılımlar yapma yeteneğine sahiptirler. Teknoloji, uzay bilimleri, alternatif tıp, genetik gibi alanlarda çalışırlarsa çok başarılı olabilirler. Değişim, ilerleme ve reform adına şartları, durumları ve kişileri manipüle edebilirler.

Neptün Koç burcundayken doğacak çocuklar

Kendi çıkarlarını düşünmekten ziyade, başkalarının ne düşündüğüne önem verirler. İnandıklarını korumak veya onlar için savaşmak için hazırdırlar. Felsefi ve dini kurallar, artistik tarzlar ve gelişmeler gibi konularda öncülük edebilirler. Ruhsallık konusunda öncü olma potansiyeli vardır. Mistik alemleri keşfetmeye eğilimli olurlar. Sanatsal konularda öncü olabilirler.