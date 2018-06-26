İlk LGS birincisi Ankara’dan

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk birincisi Ankara’dan çıktı. Özel bir okulda tam burslu olarak eğitim gören Olçum Başak, tüm soruları çözerek, LGS birincisi oldu

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) birinci Ankara'dan Olçum Başak oldu. Ankara'da özel bir kolejde tam burslu olarak öğrenim gören Başak, tüm soruları çözdü. Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan LGS birincisi Başak'ın babası Mustafa Başak, Olçum'un disiplinli çalıştığını belirterek, “Biz ona hiçbir şekilde ders çalış demedik. Sınav öncesi de ders çalışmadı. Ama Olçum disiplinini her zaman korudu. İlkokulu devlet okulunda okudu ve özel bir okulun tam bursunu kazandı. Ortaokul eğitimini tam burslu olarak özel bir eğitim kurumunda gördü” diye konuştu.

Bu arada Olçum'un dışında, beş öğrencinin İstanbul, bir öğrencinin de Ordu'da 500 tam puan alarak birinci olduğu belirtildi.

Diğer yandan, LGS'de özellikle matematik sorularının zor olması nedeniyle çok eleştirilmiş, bu nedenle de tam puan alarak birinci olacak öğrenci beklenmiyordu.