Ankapark’a “bonus” katkılı ihale

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 1,6 milyar lira harcadığı ve bitmesi için de 741 milyon lira gereken Ankapark’a ‘’Bonuslu ihale’’ formülü bulundu. Yapılan ilk 4 ihalede alıcı çıkmayınca 5. ihaleye Hayvanat Bahçesi de eklendi.

Ankapark için hayvanat bahçesiyle birlikte veya ayrı ayrı ihale yapılacak ve ihale şartnamesi de yenilenecek. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar talipli çıkmadığı için ihalesi 4 kez ertelenen Ankapark'a, hayvanat bahçesini de dahil edecek. Park ve hayvanat bahçesi için birlikte veya ayrı ayrı ihale yapılacak.

KARA DELİK

Melih Gökçek'in milyarları gömdüğü Ankapark, Başkent için kara delik oldu. Gökçek'in ‘'Çinliler,i Katarlılar talip'' dediği Ankapark için yapılan ihalelere katılan olmadı. 5 bin lira ödenmesi gereken şartnameyi bile alan çıkmadı. İhale 765 milyon 600 bin lira bedelle açıldı.. Ancak 4. ihalede de 29 yıllığına günde 73 bin, ayda 2.2 milyon lira kira ödeyecek kimse bulunamadı.

Gökçek, bin 217 oyuncak ile Avrupa'nın en büyük tema parkını yaptıklarını belirtip ihale öncesi, “Çinliler, Katarlılar talip, Arabistan'dan ilgilenenler var” demişti. 24 Haziran öncesi yapılan ilk 2 ihaleye katılan olmayınca da ”Yatırımcılar seçimi bekliyor” açıklaması yapmıştı. 23 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Gökçek, 2013 yılında ‘'Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek. Dünyada eşi benzeri olmayacak. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz'' diyerek parkın inşasına başlamış, 1.6 milyar lira harcamıştı.