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Dev şirket konkordato süresini uzattı

Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapmıştı. Bugün yönetimin sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamaya göre, Keskinoğlu Şirketler Grubu'nun konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

Derin GÖKÇE
android-time 10:23 12 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Dev şirket konkordato süresini uzattı
Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapmıştı. Bugün yönetimin sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamaya göre, Keskinoğlu Şirketler Grubu'nun konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

SÜRE 2 AY DAHA UZATILDI

Keskinoğlu A.Ş. olarak, 11 Haziran 2018 tarihinde ticari faaliyetlerimizi aralıksız devam ettirebilmek için, nakit sıkışıklığı nedeniyle geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuştuk. Talebimiz mahkemece kabul edilerek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti. Şirketimizin finansal verilerinin incelenmesi sonrasında, 10 Eylül 2018 itibariyle; Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçici mühlet kararının 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

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Yönetim Kurulumuz; Keskinoğlu Şirketler Grubu'nun faaliyetlerinin sürdürülmesi için uluslararası işbirlikleri de dahil olmak üzere; şirketi geliştirecek tüm fırsat ve imkanları değerlendirmektedir. Yaşanan sıkıntıları aşmak için; operasyonel maliyetlerimizi azaltacak hamleler yaparak karlılık odaklı büyüme stratejilerini uyguluyoruz. İlave finansman için de çeşitli kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

ÜRÜN SATIŞIMIZ DEVAM EDİYOR

55 yıllık bir kurum olmanın yarattığı güvenle, tüm tedarikçilerimizin desteğini aldık. Şu anda 10 milyon dolayındaki canlı hayvanımızla üretimimizi sürdürüyor, ürünlerimizi de tüketicilerimize ulaştırıyoruz, çiğ ve pişmiş piliç eti ürünleri olmak üzere toplam günlük 200 ton piliç eti ve günlük 2,5 milyon adedin üzerinde yumurta üretiyoruz.

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz aylarda Keskinoğlu Şirketler Grubu, ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Açıklamada üretim için yapılan yatırımlar nedeniyle kullandıkları kredilerin yüksekliği ve eş zamanlı olarak sektördeki sorunlar nedeniyle kredilerin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşandığı anlatılmıştı.

 

Son güncelleme: android-time 12:1512.09.2018
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