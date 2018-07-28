Bankalardan bedelli kredisi

Bazı bankalar bedelli için kredi oranlarını açıkladı. Kimi banka 3 ay ertelemeli kredi verirken, kimiside 24, 36 ve 48 ay vade imkanı sunuyor. İşte bankaların bedelli için kredi şartları...

Yapı Kredi ve ING Bank bedelli askerlik için kredi koşullarını açıkladılar. Yapı Kredi Bankası 15 bin TL 24 ay vadeli kredi için ayda 838 TL ödemek gerekiyor. İşte Yapı Kredi'nin bedelli kredisi koşulları: ING Bank'ın bedelli kredisi ise 3 ay ertelemeli olarak sunuluyor. Kredide yıllık faiz yüzde 20.88 48 ay vadede aylık 497 TL ödeniyor.

TEB'in bedelli kredisi yıllık faizi yüzde 27.81 48 ay vadede aylık 493 TL ödeniyor. 48 AYA VARAN VADE SEÇENEĞİ Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için finansman desteği sağlıyor. Banka, 15 bin TL'ye kadar, 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanılacak Bedelli Askerlik Kredisi için avantajlı faiz oranları sunarken kredi tahsis ücreti de almıyor.