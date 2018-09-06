İstanbul Bilgi Üniversitesi için teklif

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Ağrılı Can Holding'e satıldığı iddia edildi. Holding yetkilileri sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "İşbirliği için teklifte bulunduk. Ama süreç henüz tamamlanmadı, görüşmeler devam ediyor” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Ağrılı Can Holding'e satıldığı iddia edildi.

Okuldan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Can Holding yetkilileri, satın alma iddialarını yalanlayarak “İşbirliği için teklifte bulunduk. Ama süreç henüz tamamlanmadı, görüşmeler devam ediyor” dedi.

Bilgi Üniversitesi'ne ortaklık için başka grupların da teklifte bulunduğunu kaydeden şirket yetkilisi “Süreç tamamlandığında üniversite yönetimi açıklamada bulunacaktır. Şu an için bizim açımızdan kamuoyuna duyurulacak bir gelişme söz konusu değil” diye konuştu.

MADENİ YAĞ, TURİZM, LPG SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Akaryakıt, madeni yağ ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteren Energy Petrol, otomotiv grubu başta olmak üzere endüstriyel yağlarda antifriz çeşitleri, oto bakım ürünleri üretimi ve satışı yapıyor. Şirketin bünyesinde Energy Petrol, Golden Hill Fotel, Mediza Hospital, Telefox, Awox, Energia ve Tectone gibi markalar yer alıyor. Holding’in başkanlık koltuğunda ise Kemal Can oturuyor.