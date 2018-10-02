Kamu projelerinde ihale alan Nafia İnşaat da konkordato istedi

Devletin birçok kamu ihalesinde yer alan ve çok sayıda projeye imza atan Nafia İnşaat da konkordato ilan etti. Nafia İnşaat'ın halihazırda devam eden projelerinden bazıları şöyle: TOKİ konut projelendirmesi, Kocaeli'de okul, karayolları üst geçidi...

Son dönemde inşaat maliyetlerinin artması develete iş yapan müteahhitleri zorda bıraktı. Firmaların mali yapısında yaşanan bozulmalar konkordato başvurularını artırdı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 10 Eylül 2018 tarihli kararına göre Nafia İnşaat konkordato başvurusunda bulundu. 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET Nafia İnşaat’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 10 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi. MALİYETLER 3 KATINA ÇIKTI Nafia İnşaat’ın Genel Müdürü Mehmet Emin Yıldız konkordato süreci hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Döviz kurlarındaki artıştan dolayı maliyetlerinin 3 katına çıktığını belirten Yıldız, “Hükümetimiz devlet müteahhitlerine fiyat farkı kararnamesi yayınlayana kadar,kredi ve çek ödemelerimizdeki denge bozulduğundan,konkordato ile tedbir aldık ki, elimizdeki mevcut işleri bitirelim ve teslim edelim. Aksi durumda(konkordato ilan etmese idik) işlerimizi teslim etmekte zorluk yaşayacaktık. Şu anda hükümetimiz devlet müteahhitlerine destek olur ise,konkordatodan çıkacağız ve işlerimizi daha sağlıklı bir şekilde bitirip teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı. TOPLAM 250 PERSONEL ÇALIŞIYOR Taşeron firmalarla birlikte şirkette toplam 250 personelin çalıştığını belirten Genel Müdür Yıldız, devam eden kamu projeleri hakkında bilgi vermek istemedi. Yılmaz açıklamasında, ” Devam eden projelerimiz hakkında kayyumlarımızın (komserlerimizin) izni olmadan bilgi veremiyoruz maalesef.” dedi. ANAHTAR TESLİM Nafia İnşaat'ın ana faaliyetlerinden birisi kamu sektöründe yaptığı taahhüt “anahtar teslim “ işleridir. Nafia İnşaat’ın devam eden projeleri; İLGİLİ HABER Konkordato nedir? İşte konkordato hakkında tüm merak edilenler... İLGİLİ HABER Ceylan İnşaat da konkordato istedi İLGİLİ HABER Ankara'da Hasoğulları Hafriyat, konkordato ilan etti

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