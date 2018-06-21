Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

İYİ Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek; Erdoğan’ın damadının Anadolu Ajansı’na (AA) AKP’nin oy oranını seçim gecesi saat 21.30’da yüzde 52 olarak ilan etmesini istediğini öne sürdü.

İşte Akşener’in hesabından o çarpıcı iddianın yer aldığı tweet;

Sayın @RT_Erdogan, damadınız Anadolu Ajansı’na “24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin” dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir?

— Meral Akşener (@meral_aksener) 21 Haziran 2018