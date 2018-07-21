Önce Anıtkabir’de Atatürk’e küfretti sonra özür diledi

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunan genç kız sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri paylaşılıp tutuklanması için kampanya başlatılan genç kız pişman olduğunu belirtip bir özür videosu yayınladı

Sosyal medya Anıtkabir’de Atatürke küfreden S.İ. adlı genç kızın görüntüleriyle çalkalanıyor. S.İ. Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. S.İ. görüntülerde, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk Tayyip'in b.ku bile olamaz” ifadelerini kullanıyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza adeta tepki yağdı.

Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden S.İ. “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim” diyerek kendini savundu.