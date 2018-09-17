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Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

android-time 12:10 17 Eylül 2018
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, Papazkoyu’nda saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, geniş bir alanda devam ediyor.

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Fotoğraf: İHA

Rüzgarın etkisiyle seraların bulunduğu alana doğru ilerleyen yangına 2 helikopter ve 1 amfibik uçakla havadan müdahale ediliyor.  Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor.

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Fotoğraf: İHA

Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor. Bu arada yangının çıkış nedeni de belirlenmeye çalışılıyor.

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Fotoğraf: AA

DHA – AA

Son güncelleme: android-time 12:5717.09.2018
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