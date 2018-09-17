Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, Papazkoyu’nda saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, geniş bir alanda devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle seraların bulunduğu alana doğru ilerleyen yangına 2 helikopter ve 1 amfibik uçakla havadan müdahale ediliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor.

Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor. Bu arada yangının çıkış nedeni de belirlenmeye çalışılıyor.

DHA – AA