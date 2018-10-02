Bakırköy’de dehşet! Otomobili yayaların üzerine sürdü

İstanbul Bakırköy’de otomobil içerisinde kız arkadaşını darp ettiği için kendisine tepki gösteren vatandaşlardan kaçmak isteyen bir kişi kaldırıma çıkarak vatandaşların arasına daldı. Yaşanan olayda 4 kişi yaralanırken, polis aracını yayaların arasına süren şahısı yakaladı.

Bakırköy'de bulunan alışveriş merkezinin yakınlarında park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde kadının darp edildiğini gören vatandaşlar tepki gösterdi. Gösterilen tepki üzerine şüpheli kaçmak istedi. Vatandaşların tepkisi sertleşince şüpheli kişi aracıyla kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda bulunan vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşanan korku dolu anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.