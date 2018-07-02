Madımak’ın ateşi 25 yıldır sönmedi

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü Madımak Oteli’nde yakılan 33 aydın ve sanatçı unutulmadı. CHP’li Veli Ağbaba, ‘katliamın gerçek sorumlularının bulunup cezalandırılmasını’ istedi.

Bugün, Sivas'taki Madımak Oteli'ne 1993 yılında düzenlenen saldırının 25’inci yıldönümü…

Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması nedeniyle 33 yazar, ozan ve düşünür ile 2 otel çalışanı hayatlarını kaybetmişti.

Katliamda hayatını kaybedenler, bugün ülkenin dört bir yanında anılacak.

Katliamın yıldönümü için bir anma mesajı yayınlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ne kadar süre geçerse geçsin katliamlara verdiğimiz kurbanlar için adalet arayışımız devam edecek. Biz çok iyi biliyoruz ki Sivas katliamının tüm sorumluları bulunup cezalandırılmadığı sürece bu ülkeye adalet gelmez. Sivas'tan, Suruç'a, Ankara Garı'ndan Reyhanlı'ya tüm katliamların aydınlatılması için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

3 bin polis görev yapacak

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25’inci yıl dönümü kapsamında bugün anma programları düzenlenecek.

Bu kapsamda kentte, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Yürüyüş güzergahı üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Sabah saatlerinden itibaren kente giriş yapacak sürücülerin araçları durdurularak, aramadan geçirilecek.

Sivas Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kentte bugün düzenlenecek 2 Temmuz anma etkinliği dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi’nin 10.30- 16.00 saatlerinde ulaşıma ve araç parkına kapatılacağı belirtildi.

Kentte, anma etkinliği kapsamında, çevre illerden gelecek polis ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 3 bin polis görev yapacak.

Önce resmi kuruluşlar sonra gruplar

Sivas’taki anma etkinlikleri, sabah saatlerinde 2 ayrı grupla gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi kentte Vali Davut Gül öncülüğündeki protokol üyeleri, eski Madımak Oteli bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek, olayda ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bırakıp, açıklama yapacak.

Alevi dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri tarafından düzenlenecek anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi’ndeki cemevi önünde, saat 11.00 sıralarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi üzerinden yürüyerek, kent meydanını takiben eski Madımak Oteli’nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne gelecek.

Burada anma programı gerçekleştirilecek. Anma programına, yurt içinden ve dışından çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor.

AA