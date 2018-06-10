Muharrem İnce: ‘Erdoğan bu krizi atlatamaz’

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Bağcılar'da konuştu, İnce, "Neden birden erken seçim kararı aldı. Kriz kapıda. Erdoğan bu krizi atlatamaz. Neden dünya ile kavgalı, Türkiye'de demokrasi olmadığını biliyorlar. Türkiye'de yeni bir taze kana ihtiyaç var. Onun için Erdoğan gelirse Türkiye'yi karanlık günler bekliyor. " diye konuştu.

“AK Partililer de kardeşim Ülkücüler de kardeşim. Fakirlikten gelip saraylı olmadan cumhurbaşkanı olmak istiyorum.

Bütün partilerin seçim vaatlerini okudum. Bazı projeler çok hoşuma gitti. Hiç fark etmez. Başka partilerin projesi de olsa memleketin yararına olursa o projeleri de yapacağım söz veriyorum. Türkler Orta Asya’da atı vardı, yoğurdu vardı, kuru eti vardı. O yüzden bozkırlarda başarılı oldu. 2018’de başarılı olmak için iyi eğitilmiş gençlere ihtiyaç vardır. Kindar nesil istemem sevgi dolu nesil isterim. Zorla dindar kindar nesil olmaz. Veli çocuğuna fıkıh kelam aldırmak isterse seçmeli olarak bu dersleri vereceğiz. Obürü de geldi ben istemiyorum dedi. Sen de gidemezsin. Ailenin bileceği bir iş bu.

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Gelecek 100 yılı kaçırmak istemiyorum. Bu değişimi kavrayamazsak 100 yıl fakir oluruz. Ben elektrikli otomobil diyorum o benzinli otomobil diyor. Nanoteknoloji diyorum, uzay madenciliği diyorum. Erdoğan’dan 3 proje geldi. Park yapacakmış, kıraathane açacakmış, park açacakmış.. Sen Bağcılar belediye başkanı mısın?

Köprüyü yıkacakmış diyor, kim dedi sana yıkacakmış diye? Saray’daki zihniyeti yıkacağım, Sarayı neden yıkayım?

Erdoğan 2002 yılında yola çıkarken başka biriydi. Şu anda Erdoğan beyaz Türk ben de Türkiye’nin zencisiyim. Harama bulaşan o ben değilim. Statükocu o ben yenilikçiyim. Bayaz çayı içen o sizinle siyah çayı içen benim. Muhafazakar kardeşim sana yakın olan benim ben. Gazetelerin manşetini atan Erdoğan gazete patronları ile kavga eden berim ben. İsrail ile gizli anlaşma yapan o Filistinlilerin hakkını savunan benim.

Neden birden erken seçim kararı aldı. Kriz kapıda. Erdoğan bu krizi atlatamaz. Neden dünya ile kavgalı, Türkiye’de demokrasi olmadğını biliyorlar. Türkiye’de yeni bir taze kana ihtiyaç var. Onun için Erdoğan gelirse Türkiye’yi karanlık günler bekliyor. 16 senedir yönetiyor. Bütün dünyada böyle olmuş, değiştirmekte fayda vardır, huzur vardır huzur. Başımı kapatıyorum kapat, açıyorum aç. Hiçkimsenin kıyafetiyle uğraşmadan, Türk Kürt diye ayırmadan.. Kadınlara sesleniyorum mutfakta aş mı fişer taş mı pişer siz biliyorsunuz. Şu anda 100 kadından 32’si çalışıyor bunu 2 katına çıkaracağız.

O imam hatip lisesindeki günlerini unuttun artık amerikan emparyalizminin adamı oldun.”

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