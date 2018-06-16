CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 4 ilçede miting düzenleyecek. İnce'nin İstanbul mitinglerini sozcu.com.tr'den canlı yayınlarla aktaracağız...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul’da 4 ilçede miting düzenleyecek. İnce’nin ilk durağı Beykoz. İnce Beykoz’un ardından sırasıyla Üsküdar, Sancaktepe ve Pendik’te de miting düzenleyecek.

İnce’nin Beykoz konuşmasından satır başları:

Bu çayırı gören bir pehlivan ne güzel güreşilir der. Bir siyasetçi gördüğünde de keşke rakibim karşıma çıksa da bir tartışma yapsak diye düşünür. Ben de diyorum keşke Erdoğan bir televizyon programında karşıma çıksa tartışsak diyorum. Söz veriyorum diploma sormayacağım sadece ekonomi konuşacağız.

Seçilmeden icraat yapan tek lider benim. Nasıl mı? 2 yıldır devam eden OHAL’i kaldıracağım dedim bu güne kadar OHAL’den bahsetmeyen Erdoğan seçimden sonra ‘OHAL’i kaldıracağım’ diyor.