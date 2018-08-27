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Son Dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, güncel konulara da değinildi.

android-time 20:02 27 Ağustos 2018
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Son Dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, güncel konulara da değinildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel konular da ele alındı.

Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve iş birliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanan görüşmede iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül sonunda Almanya’ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti.

AA

Son güncelleme: android-time 20:4127.08.2018
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