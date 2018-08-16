Araç kiralamada bayram hareketliliği

İçerisinde iki adet Cumartesi-Pazar'ın barındığı bayram tatili için geri sayım bu hafta başında başladı. Çalışanlar için iyi bir tatil fırsatı olan bayram tatilinin ekonomiye etkisi de birden fazla sektörde dikkat çekiyor. Turizmde durum sizin de tahmin ettiğiniz gibiyken, özellikle bireysel araç kiralamada da durum oldukça iyiye gidiyor...

Bireysel araç kiralama pazarı iyi bir şekilde yoluna devam ediyor. Kurumsal kiralama yapan büyük bir şirketin sektörde kötü duruma düşmesi araç kiralama konusunda insanları korkutsa da Tokkder tarafından yapılan açıklamada sektörün yıl sonunda yüzde 5 büyüme beklediğinden bahsedildi.

Bayram tatilinin gelmesiyle birlikte ise bireysel araç kiralamalarda artış dikkat çekiyor. Ülke genelinde bireysel araç kiralama hizmeti veren Tur Assist çatısı altındaki Rigorent, Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu tarafından bu hareketli dönemde şu şekilde anlatıldı, “Rigorent, doğrudan müşteriye ulaştığımız ve bu nedenle çok heyecan duyduğumuz araç kiralama markamız. Bu nedenle gerek hizmet noktalarımız gerekse hizmet standardımız açısından kontrollü genişleme stratejisi ile ilerledik. Tüm bunlarla birlikte rahatlıkla söyleyebiliriz ki beklediğimizden yüksek taleple karşılaştık. Söz konusu taleplerde Kurban Bayramı tatili öncesi de önemli bir yoğunluk yaşanıyor” dedi. Ayrıca talebi karşılamak için filo genişlemesine de gittiklerini belirten Fenercioğlu, “Bu doğrultudaki çalışmalarımızı da tamamladık. Bireysel müşterilerimiz ile bu yıl daha yaygın lokasyonlarda buluşacağız” diye ekledi.

Yurt içi seyahatlerinde iki kişiden fazla olduğunuzda uçak yerine karayoluyla seyahat etmek daha kârlı oluyor ki uçak biletinizi aylar öncesinde almadıysanız. Bu konu üzerine hesap yapan birden fazla tüketici, genel olarak araç kiralama yolunu tercih ediyor. Bu bağlamda açıklamalar yapan Fenercioğlu, “Özellikle son zamanlarda ekonomik sınıfın tercih edilirliğinde artış var. Biz de filomuzu özellikle ekonomik ve orta sınıf araçlarla zenginleştirdik. Bununla beraber üst segment araçlarımızla da farklı müşteri beklentilerine cevap verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörün bir diğer önemli firması Hertz'in Türkiye Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu ise bu konuda; “Yerli turist son iki yıldır bireysel araç kiralama sektörüne önemli bir ivme kazandırıyor. Sektör geçen sene yüzde yaklaşık 15 büyüdü. Bu sene bayram tatili sonrasında yaşanan kısa süreli durgunluk, seçimlerin ilk turda bitmesiyle yerini hareketli günlere bıraktı. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde araç kiralamaları yüzde 30-35 aralığından arttı.

Bayram tatilleri sektörümüz için oldukça verimli dönemler. Araçların büyük bir kısmı ‘Uç ve Kirala' yöntemiyle havalimanlarından kiralanıyor. Uçuş sonrası yapılan kiralamalar haricinde, şehir dışına araçla seyahat etmek isteyen kitleler de mevcut. Bu müşterilerimize şehir merkezlerindeki kiralama ofislerimizden hizmet veriyor olacağız. Bayram tatillerinde genellikle sektör yüzde 100 kapasite ile çalışıyor. Bu sene de beklentimiz bu yönde. Ayrıca bu yıl yabancı turist ilgisi de hem turizm sektörünü hem de araç kiralama sektörünü canlandırdı” dedi.