Mercedes ve Porsche giremeyecek!

Astra Road ajansının haberine göre İsviçreli otoriteler bazı yeni Mercedes-Benz Vito ve Porsche'nin SUV modelleri olan Cayenne ile Macan modellerinin ülkede satın alınmasını engelledi. Bunun sebebiyse bu modellerde kullanılan dizel motorların gizlenmiş emisyon değerleri...

Bu durum 17 Ağustos’tan itibaren ülkeye ithal edilen araçları etkileyecek, İsviçre’ye girişi yapılmış olan otomobilleri ise etkilemiyor. Konuyu ilgilendiren modeller ise Vito’nun 1.6 litrelik dizel motorlu versiyonu, Macan’ın 3 litrelik ve Cayenne’nin de 4.2 litrelik dizel motorlu versiyonları.

Daimler’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise söz konusu olan 1.6 litrelik dizel motorlu araçlardan sadece 24 tanesinin İsviçre’de bulunduğu yönünde. Zaten Mercedes-Benz, 1.6 litrelik dizel motorlu C Serisi ve Vito model araçlarını tüm Avrupa’da geri çağırmış, yazılım ve emisyonla alakalı güncellemelerini gerçekleştirmişti.