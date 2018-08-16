Mercedes ve Porsche giremeyecek!

Bu durum 17 Ağustos’tan itibaren ülkeye ithal edilen araçları etkileyecek, İsviçre’ye girişi yapılmış olan otomobilleri ise etkilemiyor. Konuyu ilgilendiren modeller ise Vito’nun 1.6 litrelik dizel motorlu versiyonu, Macan’ın 3 litrelik ve Cayenne’nin de 4.2 litrelik dizel motorlu versiyonları.
Daimler’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise söz konusu olan 1.6 litrelik dizel motorlu araçlardan sadece 24 tanesinin İsviçre’de bulunduğu yönünde. Zaten Mercedes-Benz, 1.6 litrelik dizel motorlu C Serisi ve Vito model araçlarını tüm Avrupa’da geri çağırmış, yazılım ve emisyonla alakalı güncellemelerini gerçekleştirmişti.