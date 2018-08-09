Bulimia hastalığı nedir? Bulimia hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Özellikle 18-24 yaş arası genç kadınlarda, özgüveni az olan, kendilerini çoğunlukla vücut ve kiloları üzerinden tanımlayan, sık sık perhiz yapan ve sosyal çevrelerinden az destek gören kişilerde görülen bulumia hastalığı hakkında merak edilenler haberimizde... Bulimia nervoza hastalığı nedir? Bulimia hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Yunanca'da “öküz eti açlığı” anlamına gelen ve zihinsel bir bozukluk olan bulimia hastalığı nedir? Bütün toplumlarda yaklaşık %1 oranında görülen bulimia hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz…

BULİMİA NEDİR?

Bulimia, kişinin düzenli olarak yemek yemeye karşı kontrolünü yitirdiğini hissettiği çok fazla miktarda yiyecek yediği düzenli bir yeme bozukluğudur. Kişi daha sonra kilo alımını önlemek için kusma ya da laksatifler (temizleme) gibi farklı yollar kullanır. Bulimia olan birçok kişi aynı zamanda da anoreksiye sahiptir.

Bulimia hastalığı çoğunlukla yetişkinlik döneminin ilk zamanlarında görülür. Bulimia hastalarının %90'ını kadınlar oluşturur. Kadınlar arasındaki sıklığının %1 ile 2 arasında olduğu bilinmektedir. Mağdur kişiler, bedenlerini beğenmek adına çok fazla perhiz yaparlar, aynı zamanda giderek şiddetlenen açlık hisleriyle ve yeme krizleriyle de savaşmak zorundadırlar. Bulimia hastalığının aşırı zayıflığın devamında oluşması da seyrek rastlanan bir durum değildir. Bu durumlarda aşırı zayıflık hastalığının semptomları azalır ve vücut ağırlığı normale döner. Ancak sonrasında, hastanın yine kusma, müshil ilacı gibi yöntemlerle karşı koyduğu yeme krizleri baş gösterir. Yeme davranışında normal ve bulimik dönemler sık sık yer değiştirir.

Bulimia, kolay tedavi edilebilen bir ruhsal hastalıktır. Mağdurların yaklaşık üçte biri psikoterapi ile tekrar tamamen normal bir yeme davranışına kavuşuyor. Mağdurların diğer bir kısmında ise en azından semptomlarda iyileşme sağlanabiliyor.

BULİMİA NERVOZANIN NEDENLERİ

Bulimia nervoza’nın kesin nedeni şu anda bilinmemektedir; Bununla birlikte, genetik, çevresel, psikolojik ve kültürel etkiler de dahil olmak üzere bu yeme bozukluğunun gelişimine birçok faktörün katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

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BULİMİA NERVOZA BELİRTİLERİ

– Kısa sürede aşırı ve hızlı yeme

– Gizlice yeme

– Yediklerini kusma

– Depresyon

– Kalp atışlarında düzensizlik

– Sinirlilik hali, agresif tepkiler gösterme

– Madde kötüye kullanımı

– Kiloda ani artma ya da azalma

– İntihar eğilimi

– Aşırı egzersiz

– Çok yedikten hemen ertesi gün hiç yemek yememe

– Aşırı yemek yedikten sora kusacak bir ortama bulamamasından kaynaklanan aşırı sinirlilik hali

BULIMIA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bilişsel davranış terapisi esasına göre yapılan bir psikoterapinin özellikle etkili olduğu gözlemlenmiştir. Eğer bir davranış terapisi mümkün değilse, psikodinamik yaklaşıma göre bir tedavi de düşünülebilir. Yaklaşık her üç bulimik hastadan biri, psikoterapi ile kalıcı olarak iyileştirilebiliyor. Önemli olan, tedaviyi yapan terapistlerin yeme bozuklukları alanında hususi bilgilerinin ve önemli tecrübelerinin olmasıdır. Yaşı küçük hastalarda çoğunlukla, hastaların da görüşü alınarak hasta yakınları zaman zaman terapiye dahil edilir.

Ayakta psikoterapide mağdurlar genelde psikoterapistle haftalık görüşmeler yapar. Tedaviyi yapan hekimle anlaşarak tedaviyi tamamlaması açısından bazı durumlarda ilaç alınması gerekli olabilir. Bunlar antidepresanlar ve anksiyete önleyiciler olabilir. Ayakta tedavi tek başına yeterli olmazsa, bir hastanenin uzmanlaşmış bölümünde yataklı tedavi tavsiye edilir.

Tedavi asıl olarak bireyin kendini kabullenmesiyle ve benlik saygısını kazanmasıyla amacına ulaşır.