Genellikle 5-15 yaş arası çocuklarda görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan kızıl hastalığı nedir? Kızıl hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Antibiyotiklerin kullanımı ile kolayca tedavi edilebilen hastalıklar arasına girmiş olan kızıl hastalığı ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde… Kızıl hastalığı nedir? Kızıl hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

A grubu streptokokların (beta mikrobu) neden olduğu döküntü ile seyreden akut ve bulaşıcı bir hastalıktır. Beta mikrobunun neden olduğu bademcik enfeksiyonunun döküntülü formu olarak tanımlanabilir.

KIZIL HASTALIĞINDA BELİRTİLER NELERDİR?

– Ani başlayan ateş

– Titreme, kusma, baş ağrısı

– Boğaz ağrısı, yutkunmada güçlük

– Döküntü (yüz, koltuk altı ve kasık bölgelerinde)

– Karın ağrısı

– Halsizlik

– Kaşıntı

– Dilde görülen beyazlaşmanın ardından kırmızılaşma

– Deride kabuklaşma sonrası soyulma

– Boyun tutulması

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KIZIL HASTALIĞININ NEDENİ

Kızıl, ağızda ve burun pasajlarınızda yaşayabilen bakteriler olan A grubu Streptococcus bakterisinden kaynaklanır. Bu bakteriler vücutta parlak kırmızı döküntülere neden olan bir toksin veya zehir üretir.

KIZIL NASIL BULAŞIR?

Hasta olan kişi, ağzını kapatmadan öksürdüğü veya hapşırdığında etrafa saçtığı tükürük damlacıkları içinde bulunan bakteriler, solunum yoluyla çevrede bulunan insanlara bulaşır. Bakteriler bulaştıktan genellikle 2-4 gün sonra hastalık belirtileri görülmeye başlar.

KIZIL HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Kızıl hastalığının tedavisinde hastane ortamında ve doktor kontrolünde ortalama olarak 10 gün boyunca antibiyotik ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinden biri de ateş düşürücülerdir. Ateş düşürücüler sayesinde kızıl hastalığına bağlı olarak meydana gelen ateşlenme rahatsızlığının kısa süreler içerisinde normale döndürülmesi sağlanmaktadır.