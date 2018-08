Obez bireylere yönelik beslenme önerileri

Obezite probleminde olumlu yeme davranışı kazanılmasının önemine dikkat çeken Medikal Obezite Tedavisi Uzmanı Dr. Murat Çağatay Deniz, obez bireylere yönelik beslenme önerilerini sıraladı.

Günümüzde obezite, her geçen gün artış gösteren bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Gün içinde alınan kalori oranı, yakılan kalori oranından fazla ise vücutta yağlanma başlar ve bu obezite başlangıcı olarak kabul edilir. Gün içerisinde yediklerinize dikkat ederek ve yaşam koşullarınızı değiştirerek obezitenin önünüze geçmeniz mümkün.

Zayıflamaya yönelik beslenme programı uygulayan obez bireylere, olumlu yeme davranışı alışkanlığı kazandırmak için, alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Her birey için farklılıklar gösterebilecek önerileri sıralamak gerekirse;

– Besin alışverişini tok karnına yapmak, yenmemesi ya da az yenmesi gereken besinleri satın almamak.

– Alışverişe bir listeyle çıkmak ve gereksinme dışı besinleri almamak.

– Yanına yapılan listeye yetecek kadar para almak, mümkünse kredi kartı kullanmamak.

– Yenmeye hazır besinleri satın almamak.

– Satın alırken, aynı gruptaki besinlerin enerjisi düşük olanını seçmek (örn; yağlı peynir yerine yağsız peynir almak gibi).

– Özellikle unlu ve tatlı yiyecekler açısından, düşük enerjili besin (light besin) tuzağına düşmemek.

– Besin tüketimini sınırlamak için ne yiyeceğini önceden planlamak.

– Boş zamanlarda yiyecek atıştırmak yerine egzersiz yapmak. Ev veya iş yerinde egzersiz için belirli bir alan ayırmak.

– Sabah kalkınca, her öğün öncesi, sırası ve sonrasında birer bardak su içmek.

– Önerilen yiyecekleri, planlanan zamanlarda yemek (5-6 öğün şeklinde); öğün atlamamak.

– İkramları kabul etmemek; bunu kabalık olarak nitelendirmemek. Çevredeki insanlara, yemek için ısrar etmeleri yerine, yememek için teşvik etmelerinin daha iyi olacağını anlatmak.

– Düzenli dışkılama alışkanlığı edinmek (her gün, sabah kalkınca vb.)

– Her hafta, sabah aç karnına, aynı kıyafetlerle tartılmak ve ağırlığı kaydetmek.

– Göz önünde yiyecek bulundurmamak.

– Mutfakta fazla zaman harcamamak, en kısa sürede işi bitirip uzaklaşmak.

– Yüksek enerjili ve yenilmemesi gereken besinleri evde bulundurmamak.

– Yemekte küçük, salatada büyük tabak kullanmak.

– Serviste küçük boy kepçe kullanmak.

– Yemek biter bitmez sofradan kalkmak.

– Servis yaptıktan sonra servis kabını sofradan kaldırmak.

– Lokmalar arasında çatal ve kaşığı elinden bırakmak.

– Mümkün olduğunca iyi çiğneyerek yavaş yemek.

– Akşam yemekten sonra bir şey yememek.

– Yemek yerken başka aktiviteler (TV seyretmek, gazete-dergi okumak vb.) yapmamak.

– Akşam öğününü olanaklar elverdiği sürece 18:00-20:00 saatleri arasında yemek; sonrasında yüksek enerjili besinlerden uzak durmak (şekersiz çay, ıhlamur vb. içilebilir).

– Alkol, zengin soslar ve süslemelerden kaçınmak.

– Kalorisiz veya düşük kalorili içecekleri tercih etmek.

– Her koşulda beslenme programına uygun besinleri seçmeye özen göstermek.

– Davetlere çok aç iken gitmemek.

– Davete katılmadan bir saat önce, düşük enerjili salata, meyve gibi besinler atıştırarak iştahı baskılamak.

– İkramları reddetmeye hazırlanmak; aksilikler karşısında cesaretini kırmamak. Eğer fazla yenilirse, sonraki öğünü sadece salata ve biraz peynirle geçiştirmek.

– Egzersiz için zaman belirlemek ve uygulamak.

– Daha az taşıt kullanmak.

– Hızlı tempoda yürümek.

– Asansöre binmemek.

– Spor ayakkabılarını sürekli hazır bulundurmak.

– Aktif ve hareketli kişilerle birlikte olmaya özen göstermek.