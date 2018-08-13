Dünya gözlerini göğe dikti! Meteor yağmuru muhteşem manzaralar sundu…

Dün akşam saatlerinde haberleri olanlar gözlerini meteor yağmuru için gökyüzüne çevirdi. Önceki gün başlayan göktaşı yağmuru dün gece doruğa ulaştı ve birçok noktadan izlendi. Perseid (Kahraman) Göktaşı Yağmuru en popüler meteor yağmuru olarak biliniyor...

Şehir ışıklarından uzak noktalar dün gökyüzü aşıklarının toplanma noktası oldu. Gökbilimcilerin yılın önemli gök olayları arasında gösterdiği Perseid meteor yağmuru, dün gece zirve yaptı.

TÜRKİYE’DEN DE İZLENDİ

Türkiye’de de gökyüzü tutkunları şehir ışıklarından uzak notkalarda bu gök olayını izlemeye koyuldu. İstanbul’daki gökyüzü aşıkları Şile dolaylarında bu meteor yağmurunu izlerken. Antalya Kaş’ta da birçok kişi toplanarak bu önemli olayı izledi.

METEOR YAĞMURU İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?



“Perseid (Meteor) Yağmuru ilk olarak 1992 senesinde 26 kilometre çapında Swift Tuttle kuyruklu yıldızı uzaya kalıntılar bıraktı. Dünyanın Güneş etrafından döndüğü zaman bu bulutsu kalıntılara denk geliyor. Bu olay Kuzey Yarımküre'de Temmuz ve Ağustos aylarından gerçekleşiyor.