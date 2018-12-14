Cengiz koş, ihale var!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ne yaptı? Saray'dan “bir kerelik” izin alabildikleri için faizlere dokunamadı. Hakkını önceden kullanmıştı. Artık izin almadan kıpırdatamaz kılını…

Saray'dan icazet alamadan kıpırdayamayan sadece Merkez Bankası mı? Türkiye'de Saray'a bağlanmayan, bağımsızcılık oynayan kurum kaldı mı?

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Önceki gece sabaha karşı 03'te Türkiye Uzay Ajansı, Resmi Gazete'de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmen kuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamada bile; “Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı'nın hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüteceği” yazıyor. Sahi hepsine nasıl yetişiyor?

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Haliyle bu kararname Merkez Bankası'nı da ilgilendiriyor. Zira kendileri 2019 enflasyon hedefini “yüzde 5” koyacak kadar uzaylı… Yoksa Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a kim böyle hedef koysa ekonomiyi biliyor olamaz!

Uzay hesaplamalarını Merkez Bankası yaparsa kuvvetle muhtemel “yüksek hızlı mekik” E-5'de trafiğe takılır. Mars'a gitmeyi hedeflerken Bağcılar'da yere çakılır!

Giden mekik; “Merkez we have a problem” dese… Merkez'in yapacağı hesapla ancak 2058'de geri döner üsse…

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Uzay ajansı kurulduğuna göre uzay üssü şeklinde koca koca binalar ile uzay merkezi yapılır. Betona para yatırılır. Bilim bakalım bu merkezin yapım ihalesini kim alır?

Muhtemelen Yap-İşlet-Devret sistemi ile temel atılır. Otuz yıl boyunca şirketin kasasına para aktarılır. İyi de bu sefer yolcu garantisi nasıl ayarlanır?

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Yine de Ankara'dan kalkan treni Konya'ya sağ salim ulaştıramayan bir ülkenin uzaya nasıl çıkacağı ister istemez düşündürüyor beni

Mesele Uzay Ajansı değil… Ajans adına bizden kesilecek fazladan vergi… Nasıl her halttan TRT vergisi alıyorlarsa, araba alırken, telefonla konuşurken de ödeyeceksin uzay vergisi… Benim aklıma geliyorsa, mümkün değil onların bunu düşünmemesi…

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Gidip de Uzay Ajansı'nda bilim insanı çalıştıracak halleri yok ya… Parti kolları, parti teşkilatı, milletvekili akrabası, liseden arkadaşı, memleketten yakını… Tabii ki onların hakkı! Sizce yurtdışı fuar veya etkinliklere ajanstan kimin çocukları katılacak? Harcırahlar elden mi verilecek, bankaya mı yatacak?

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Fark ettiyseniz seçimler de çok yaklaştı. Yerli araba, yerli uçak muhabbeti de sıktı. AKP'nin yeni seçim teması belli ki uzaylı… “Benim uzaylı bacıma saldırdılar” miting konuşması başlangıcı.

Bence kurumun adı Devlet Uzay Ajansı olmalı! Nitekim kısaltması Milli Uzay Programı'nın en can alıcı kısmı… İşimiz ona kaldı!