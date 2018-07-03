Polise seçimde gizli görev

Anadolu Ajansı'nın sandık sonuçlarını hemen öğrenip tv ekranlarına aktarmasını sadece ben mi merak ediyorum?
Cuma günü bu konudaki şüphelerimi yazdım.
– 180 bin 556 sandık başında bir AA çalışanı bulunması olanaksız.
– 49 bin 196 sandık alanında bir AA çalışanı bulunması olanaksız.
– Mevcut gazeteci sayısıyla 957 ilçe seçim kurulunda bir AA çalışanının bulunması olanaksız.
Sorumu tekrarlıyorum:
Anadolu Ajansı sandık sonuçlarını nasıl alıyor?
Sordum:
– AA, bir özel şirketle sözleşme yaparak her sandık başına taşeron bir görevli mi koydu?
– Yoksa AA, AKP Genel Merkezi'nde kurulan Sonuç Alım Sistemi (SAS) üzerinden mi verileri alıp tv ekranlarına/abonelerine yansıttı?
Aradan dört gün geçti.
Ne Anadolu Ajansı'ndan ne hükümetten ne de muhalefetten bir tek yanıt aldım. Bu konu önemsiz mi? Oysa…
Türkiye'de son seçimler, AA'nın verdiği veriler sonucu gece yarısı bitiyor. Erdoğan balkon konuşması yapıyor; ve muhalefet birbirini yemeye başlıyor! Sandıklar unutuluyor…
Bir örnek vermeliyim:
17-25 Aralık 2013 operasyonuyla AKP-FETÖ ilişkisi bitti.
O tarihe kadar seçim sonuçlarının yıldızı FETÖ'nün Cihan Haber Ajansı idi.
Bu durum 30 Mart 2014 yerel seçiminde kırıldı. Dönemin AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, Erdoğan'a giderek Cihan Haber Ajansı'nın tekelini kırdı! Artık sandık sonuçlarına AA hakim olacaktı…
Yani…
Bu işin ilk “ustası” FETÖ idi!
Sandık sonuçlarını ekrana ilk vermek önemliydi…
– “AA'nın sandık sonuçlarına nasıl hızlıca hakim olduğu” sorusunu unutmuş değilim. Yanıtlayacağım…
Ama sandık sonuçlarını “sorusuz kabul ediş” canımı yakıyor! Örneğin… Önceki seçimlerde…
Doğu illerindeki sandıkların saat 16.00'da kapanması sebebiyle açıklanan/ ekrana verilen ilk sonuçlarda hep AKP yüzde 60'lar oranında yüksek gösterildi.
24 Haziran 2018 seçiminde Doğu-Batı illeri arasında saat farkı olmadı; seçim her yerde 17.00'de sona erdi.
Ama… Ekrana yine AKP oyları yüzde 60'lar olarak verildi! Hadi önceki seçimlerde Doğu illeri sandıkları önce kapanıyordu, ya şimdi?
Bakınız:
Elinizdeki yazılımla –stratejiniz gereği- rakamlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İstediğiniz veriyi basarsınız tv kanallarına!
Yani, bir yazılım düşünün hedef oranları verirsiniz; (Erdoğan yüzde 52 olsun, İnce yüzde 30 çıksın vs.) ve bu hedef oranlarına ulaşacak sahte bir senaryo çizilebilirsiniz! Hele YSK sizinle aynı kafada olursa!
Söz geldi; hep aklımdaki soru:
YSK tüm sandık sonuçlarını neden halka açmıyor? Sandık verileri güya açık (ki bu seçimde o bile yok) ama tek tek bakabiliyorsunuz!
180 bin sandığın verisini tek tek indirip Türkiye geneli oranlarını bağımsız olarak hesaplayamayacağınıza göre gerçek oranı bilmek imkansız!
Hep şeffaf gibi görünen bir kalın örtü var!
Bu nedenle öyle iddialar var ki:
Seçim sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu binasının bir katı Anadolu Ajansı'na mı tahsis edildi?
Soru çok…
Yanıt hiç yok…
Asıl konumuzu unutmadım:
Anadolu Ajansı sandık verilerini kimden alıyor?
Okuyucu mailleri şöyle:
– “15 yıllık bir polis memuruyum. Kanuna aykırı olmasına rağmen seçimlerde, elimizde -geçerli oy, geçersiz oy, kim ne aldı, sonuç ne gibi boşluklu form doldurup merkeze hemen bildirmemiz istendi. Bu artık görevimiz oldu…”
– “Polislere A4 kağıt dağıtıldı; sandık numaraları yazılı kağıtların üst tarafında cumhurbaşkanı adayları alt tarafında partilerin olduğu bir tablo. Sandıktan çıkan sonucu görevli polis memuru o tabloya kaydetti. Bu polis memurları sonuçları, benim bina görevlisi olduğunu sandığım bir başka polis memuruna aktardı. Bence AA sonuçları o polislerden alıyor!”
– “Sandık başkanlığı görevinde bulundum. Polisler saat 16.00'da gelip oy kullananların sayısını sordu. Sayım bittiğinde sonuçları ilk alan polisler oldu. Demem o ki sonuçları ilk alan İçişleri Bakanlığı oldu. Ajans da oradan almış olabilir…”
– “Görevli polisler tek tek sandıklardan sonucu alıp hemen bir yeri arayıp aktarıyorlardı? Böylece hızlı bir bilgi akışı olabilir…”
– “İYİ Parti bina sorumlusu müşahit olarak görev yaptım. Emniyet mensupları bir kağıda tüm sandık sonuçlarını yazdı…”
– “Sandık gözlemcisiydim. Seçimler bitince okulda görevli polis sandık başkanından seçim sonuçlarını istedi ve bir kağıda yazdı. Biz daha ıslak imzaları götüremeden polisler telefonla sonuçları vilayete bildirdi…”
Evet…
Polislerin seçim sonuçlarını bildirme gibi yasal görevleri yok!
Polislere yasadışı-gizli görevi kim verdi?
Anadolu Ajansı meselesinin altından bakalım daha neler çıkacak?