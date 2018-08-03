O beğenmediğiniz “eski Türkiye” gibi durabilecek misiniz?

Mustafa Kemal…

Yedi düveli dize getirdi.

Cumhuriyet'i kurdu.

Aynı zamanda CHP genel başkanıydı.

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İsmet İnönü…

Mustafa Kemal'in dışişleri vizyonunu sürdürdü, mermi bile sıkmadan Hatay'ı topraklarımıza kattı.

CHP genel başkanıydı.

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İsmet İnönü…

İkinci Dünya Savaşı'nda diplomatik mucize gerçekleştirdi, dünyada 75 milyon insan ölürken, Avrupa'da taş üstünde taş kalmazken, Türkiye'yi korumayı başardı, Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt arasından tereyağından kıl çeker gibi çekti.

CHP genel başkanıydı.

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Bülent Ecevit…

Ambargo filan dinlemedi.

Kıbrıs'a çıktı.

KKTC'yi kurduk.

CHP genel başkanıydı.

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Bülent Ecevit…

ABD'den İsrail'e İtalya'dan Kenya'ya kadar yürütülen kişilikli politika ve etkin diplomasiyle Apo'yu tuttu getirdi.

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Lozan Antlaşması'nı imzalayan dışişleri bakanımız, İsmet İnönü'ydü.

Milletler Cemiyeti'ne bizzat Milletler Cemiyeti'nin davetiyle katılan ilk devlet olduk, hatta, dışişleri bakanımız Tevfik Rüştü Aras 1937 yılında Milletler Cemiyeti'ne başkan oldu, CHP milletvekiliydi.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladık, dışişleri bakanımız Hasan Saka, CHP hükümetinin başbakanıydı.

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Namlu namluya geldiğimiz Kardak krizi'nde Yunanistan'a tükürdüğünü yalattık, çakıl taşımızı bile vermeyen hükümetimizin ortağı ve dışişleri bakanımız Deniz Baykal, CHP genel başkanıydı.

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O beğenmediğiniz “eski Türkiye” buydu.

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Tarih boyunca cumhuriyetimizi bağımsız, özgür, onurlu, saygın bir devlet haline getiren tüm kritik dönemeçlerde, CHP imzası vardı.

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Güya yeni Türkiye kuruldu.

Sikindirik bi rahip yüzünden memlekete yaşatılan utanca bak.

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(Yeminle söylüyorum…

Söz konusu vatansa, seni bile savunuruz, emperyalist tehdide karşı ulusal birlik ve beraberlik için sonuna kadar arkandayız.)

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Hadi bakayım…

Dik dur eğilme de görelim!