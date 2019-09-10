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Bir ülkeye girişte daha vizeler kolaylaştırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı.

Sozcu.com.tr
11:49 -
Haberler Dünya
Bir ülkeye girişte daha vizeler kolaylaştırıldı

Sierra Leone İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlatıldı.

Sierra Leone Afrika’nın güneydoğusunda yer alıyor.

Açıklamada, “Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler” ifadesi kullanıldı. Kapıda vize uygulamasından Türkiye’nin yanı sıra Schengen ülkeleri, ABD, İngiltere, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsrail de faydalanabilecek.

Son güncelleme: android-time 11:52 10.09.2019
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