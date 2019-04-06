Trump’tan sınır ziyaretinde tepki: Tamamen doluyuz

ABD Başkanı Trump, ABD-Meksika sınırındaki askerleri ziyaret etti. Trump, yaptığı açıklamada ABD’nin ‘tamamen dolu’ olduğunu öne sürerek, yasa dışı geçişlerin acil durum teşkil ettiğini dile getirdi.

Sınıra daha fazla asker gönderme ve duvar inşa etmeye dönük vaadini tekrarlayan Trump, sınırdan yasa dışı yollarla geçen birçok göçmenin sahte iltica talebinde bulunduğunu savundu.

‘YAKALAYAMIYORSANIZ KAPATIRIM’

Rusya soruşturmasına atıf yapan Trump, “Bu bir aldatmaca. Aldatmacalar hakkında bilgim var, daha yeni bir aldatmaca yaşadım” diye konuştu. ABD Başkanı, Meksika’nın son dört gün içinde binlerce göçmeni yakaladığını söylese de, eğer bu akışı engellenemiyorsa ‘sınırı kapatmak istediğini’ ifade etti.

Ayrıca Trump, ABD göç sisteminin sınır geçişlerinde yaşanan devasa dalgalanmaya karşı koyamayacağını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Meksika’da üretilen otomobillere gümrük vergisi getireceğini duyuran ABD Başkanı Trump, “Sınırı kapatmadan önce otomobillere vergi koyacağız. Sınırı kapatmak zorunda kalacağımızı sanmıyorum, çünkü Meksika’dan ABD’ye gelen otomobillere uygulanacak yüzde 25’lik vergi çok büyük olacak” demişti.