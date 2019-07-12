7 günlük tercih maratonuna üniversiteden destek

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan “Temel Yeterlilik Testi”ne (TYT) 2 milyon 515 bin 91, 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 milyon 24 bin 596 aday girdi. Heyecanla beklenen YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Sınav puanlarını öğrenen üniversite adayı binlerce genç 23 – 29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu yıl adayların devlet ve vakıf üniversitelerinde yerleşebileceği önlisans programlarında 505 bin 517, lisans programlarında 471 bin 291 kontenjan bulunuyor. Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, bu yıl adayları 7 günlük bir tercih süresinin beklediğini belirterek, “Puanlar sistem açılmadan 5 gün önce açıklanacak, ÖSYM tercih sistemi de 7 gün açık kalacak. Adayları hızlı bir tercih süreci bekliyor. ‘Hangi bölüm, şehir, üniversite?” sorularına yanıt bulabilmek için 7 gün kısa bir süre. Adayların bugüne kadar araştırmalarının büyük bir kısmını yapmış olmalarını umuyorum” dedi.

İlgi ve yeteneklerine uygun tercih yapılmalı

Adayların yapacakları tercihlerle gelecekte nasıl bir hayat süreceklerine karar verdiklerini belirten Şentürk, “Şimdi yapacakları seçimlerle edinecekleri meslek ve yetkinlikler, gelecekte nasıl bir iş yapacaklarını, nasıl bir ortamda çalışacaklarını, her gün nasıl bir güne uyanacaklarını belirleyecek. Bir öğretmenle bir kimyagerin, bir mühendisle bir doktorun nasıl başka yaşamlar sürdürdüklerini unutmamak gerek. İlgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçildiğinde hem daha başarılı hem de daha mutlu olacakları göz ardı edilmemeli” diye konuştu. Seçilecek bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığının da mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizen Şentürk, mesleği icra eden birileriyle görüşmenin ve çalışma ortamlarını görmenin de karar verirken yararlı olacağını söyledi.

Bölüm, şehir, üniversite sorunu

“Bölüm mü önemli, yoksa şehir veya üniversite mi?” sorusunun muhtemelen adayların kafasını kurcalayan en önemli sorulardan biri olduğunu anlatan Şentürk, “Elbette üniversite ve sağladığı olanaklar, bölümden bağımsız kazandıracağı yetkinlikler çok önemli ancak ülkemizde kazandığı bölümü bırakıp tekrar sınava hazırlanan adayların oranı hiç de az değil. Bu nedenle adaylar ileride kendilerini mutlu etmeyecek, ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan bölümleri tercih etmekten kaçınmalılar. Burada adayın hem kendini tanıması hem de tercih edeceği bölümü tanıması çok önemli” uyarısında bulundu.

Yetkinlik çağındayız

“Bu kadar çok meslek vurgusu yapılınca üniversitelerin insanları entelektüel olarak geliştirmesi, değiştirmesi ve dönüştürmesi özelliğinin önemi gözden kaçmamalı” diyen Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hangi bölüm seçilirse seçilsin adaylar üniversitede sadece meslek edinmeyeceklerini unutmamalılar. Eğitim hayatlarında bu değişime izin vermeli, hatta çaba göstermeliler. Yine hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı, yetkinliklerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeli, bu konuda çaba göstermeliler. Diğer taraftan vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler. Başka bir şehir tercih edecekler ise yurt olanaklarını mutlaka araştırmalılar. Özellikle Anadolu'da ilçelerdeki meslek yüksekokullarını tercih edecek adaylar için yurt konusu çok önemli.”

Beykoz’dan uzman desteği

Şentürk, tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda adaylara şu tavsiyeleri

verdi:

• Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalılar. Puanlarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü listelerinde bulundurmalarının bir zararı yok. Sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise tedbirli olmak adına kendi başarı sıralarından daha gerideki bölümlerden de seçimler yapılmalı. Burada sınır kazanıldığında kayıt olmak istemeyecekleri bölümlerdir. Okumak istemediğiniz bölümlere kesinlikle listede yer vermemelisiniz.

• Şimdi sıra geldi havuzumuzdaki bölümleri sıraya dizmeye. Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı var. O da adayın isteği. Oluşturulan havuzdaki programları sıralarken puana, başarı sırasına bakmadan her adımda hangi tercihimizi daha çok istiyoruz diye düşünmeli ve tercih listemizi bu şekilde oluşturmalıyız. En çok istediğimiz bölümü en üste yazmalı. Sonra, kalanlardan en çok istediğimizi ikinci sıraya yazarak bu mantıkla tamamen istek sıramıza göre bir tercih listesi oluşturmalıyız.

• Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir. Hiç sakıncası yok. Sonuçta daha düşük puanlı olmasına rağmen onu daha çok istiyoruz demek.

• Kazanıldığında üzüntü yaratacak bir tercih kesinlikle listeye konulmamalı.

• Adaylar tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeliler. Beykoz Üniversitesi olarak hem üniversitemizde hem de İstanbul'un çeşitli ilçelerinde adaylara yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı noktaları oluşturuyoruz. Adaylar 18-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kavacık Rektörlük Yerleşkemiz başta olmak üzere tercih noktalarındaki uzmanlarımızdan tercihleriyle ilgili bilgi alabilirler.