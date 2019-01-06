Kastamonu’da okullar tatil mi? | Son dakika haberleri

Kastamonu'da gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Kastamonu'da yaşayan öğrenciler merak ediyor: Kastamonu'da okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Kastamonu’da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı

köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu

görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Şehir merkezinde yaklaşık 7 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

TOSYA İLÇESİNDE DE OKULLAR TATİL

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gün boyu süren kar yağışı sonrası yarın eğitim öğretime bir gün ara verildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Pazartesi günü ilçemiz merkez ve köylerindeki tüm okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli veya hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” dedi.

Belediye görevlilerinden Satı Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra yağmaya başlayan kar nedeniyle temizlik

çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kent genelinde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Demirci, “Karla mücadele yapıyoruz. Yollar ve kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar daha rahat yürüyebilsin diye özellikle yaya kaldırımlarını

temizliyoruz.” dedi.

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