LGS sonuçları için heyecan dorukta! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı LGS sonuçları için bekleyiş sürüyor.Öğrenciler istedikleri liselere giriş yapabilmek için sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölüm halinde sınava tabi tutuldu. Şimdi gözler LGS sonuçlarında, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve öğrenciler resmi puanları ne zaman öğrenecek. İşte LGS sınav sonuçları hakkında merak edilenler…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sona ermesinin ardından ise hem öğrenciler, hem veliler, hem de öğretmenlerin en çok merak ettiği sorular şunlar: LGS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

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LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.



Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.