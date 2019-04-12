Albayrak yabancı yatırımcılarla buluştu

Albayrak, dört kaynağın verdiği bilgiye göre Washington’da bir otelde düzenlenen toplantıda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte 400’e yakın yatırımcıya Çarşamba günü İstanbul’da açıkladığı 2019 ekonomik reform paketinin genel hatlarını anlattı.

Albayrak ve Çetinkaya, ekonominin içinde bulunduğu resesyondan toparlanacağına dair iyimser ifadeler kullanırken, adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar bu ifadelerin yatırımcılarında karşılık bulmadığını belirtti.

Bir yatırımcı, Albayrak’ın enflasyonda son aylarda görülen gerilemeye ve cari açıkta iyileşmeye dikkat çekerek Türkiye’nin kur krizinden toparlanmaya çalıştığı Ekim ayına kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu belirttiğini ifade etti.

Yatırımcılar ABD ve Avrupa merkez bankalarının son aylarda para politikası alanında gittikleri gevşeme sonrası gelişmekte olan ülke varlıklarına olan yatırım iştahının arttığını ve TL varlıkların bundan destek bulduğunu belirttiler.

Aynı yatırımcı, “ABD ve Avrupa merkez bankaları şu anda gelişmekte olmayan piyasalar açısından risk oluşturmuyorlar, ama risk oluştursalar Türk varlıklarının büyük satıcılarından biri olurdum” dedi.

TL bugün dolar karşısında yüzde 1.4 değer yitiriken, hisse piyasası yüzde 1 geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Albayrak’ın dünkü sunumu hakkında ulaşılamadı, TCMB sorulara cevap vermedi.

TL’nin son haftalarda izlediği volatil seyir geçen yıl Ağustos ayındaki kur krizinin akıllara getiriyor. Geçen yılki kur krizinin tetikleyen sebepler arasında ABD ile bozulan ilişkiler, TCMB’nin bağımsızlığının tehlikede olduğu endişeleri ve yıllar boyunca aralıksız artan döviz borcu bulunuyordu.

Ekonominin, geçen yıl yüzde 30’a yakın değer yitiren TL sonucu girdiği resesyondan yılın ikinci yarısında çıkacağı tahmin ediliyor. ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikalarını gevşetmesi de TL’ye bir miktar destek verebilir.

AA- REUTERS