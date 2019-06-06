Batık krediler 110 milyara çıktı

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı rapora göre batık krediler 1 Ocak-17 Mayıs tarihleri arasında yüzde 17.4 artarak 110 milyar liraya ulaştı. CHP'nin hazırladığı, ekonomik verilerin değerlendirildiği raporda, vatandaşın bankalara olan borçlarına dikkat çekilerek, şu tespitler yapıldı:

103.1 MİLYARI KREDİ KARTI

– Tüketicilerin bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında 128 milyon lira artarak 517.9 milyar lira oldu. Bu borcun 414.9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 103.1 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 1.9 milyar lira daha artarak 17 Mayıs itibarıyla 20.6 milyar lira oldu.

– Hazine'nin iç ve dış borçları bu yılın ilk 4 ayında 143.7 milyar lira daha artarak 1 trilyon 211 milyar liraya kadar yükseldi. Borç stokunda 4 ayda yüzde 13.5 oranında artış yaşandı. Borç stokundaki artışın 67 milyar liralık kısmı iç borçlardan, 76.8 milyar liralık kısmı ise dış borçlarda yaşanan artıştan kaynaklandı. İç borç stoku bu artışla 653.1 milyar liraya yükselirken, dış borçlar ise 557.4 milyar lira (93.8 milyar dolar) oldu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre batık kredilerde il bazında en yüksek artış yüzde 99.1 ile Manisa'da (1.4 milyar lira) gerçekleşti. Bu şehirde batık kredi oranı yüzde 3.02'den yüzde 5.45'e çıktı. Manisa'yı yüzde 94.3 artışla Siirt (117.3 milyon TL) ve yüzde 92.2 artışla Kilis (68.6 milyon TL) izliyor. Batık kredi oranı Siirt'te yüzde 1.84'ten yüzde 2.53'e, Kilis'te yüzde 3.34'ten yüzde 6.1'e yükseldi. Batığın en az arttığı il yüzde 7.5 ile Bartın (102 milyon TL). Bu ilde batık kredi oranı yüzde 4'ten yüzde 4.15'e çıktı. Bartın'ı yüzde 11.1 ile Bilecik (148.9 milyon TL) izliyor.

50 milyar lirayı altına yatırdık

Yurtiçinde özellikle döviz kurundaki artışın etkisiyle gram altın fiyatında ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 50 milyar liraya dayandı. Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankaları para politikaları ve yurt dışında döviz kurundaki artış gibi gelişmelerin yön verdiği ilk çeyrekte yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi. Artan talebin etkisiyle 2018'in ilk çeyreğini 168.5 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 230.9 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 37 artış kaydetti. Aynı dönemde dolar/TL 3.9544 seviyesinden 5.5591'e çıktı ve yüzde 40.6 yükseldi. Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 109.2 artarak 49 milyar 912 milyon 798 bin liraya ulaştı.