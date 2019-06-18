İstanbul-İzmir arası mesafe azalıyor! Otoyol erken açılacak

Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olan İstanbul- Bursa – İzmir otoyolu kurban bayramı öncesinde hizmete açılacak.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, otoyol inşaatındaki son durumu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Esgin, “Artık sona yakın olduğumuzu gördük. Çalışmalar 2011 yılında başlamıştı. 2020 yılında bitmesi planlanıyordu. Şu anda inşaat yüzde 94 oranına geldi. 1,5 ay içerisinde otoyolumuzun tamamı açılmış olur” dedi. İhlas Haber Ajansı ekipleri de devasa sanat eserlerinin olduğu otobanı havadan görüntüledi.

Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda çalışmalar son hızıyla sürüyor. Daha önce 29 Ekim 2019’da hizmete açılması planlanan 426 kilometrelik yolun, Kurban Bayramı öncesinde hizmete girmesi planlanıyor. Otoyol kurban bayramı öncesinde açıldığı takdirde, İzmir yolundaki sıkışıklığı ortadan kaldıracak. Tamamlandığında 9 saatlik İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek otoyolun maliyeti ise, kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar dolar.

“201 KİLOMETRE OTOYOL VE 33 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU HİZMETE AÇILDI”

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, yap-işlet-devret projesi 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yollarıyla toplam 426 kilometre uzunluğunda. Bu zamana kadar toplamda 201 kilometre otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu hizmete açıldı. Bursa Batı Kavşağı-Balıkesir Kuzey arasındaki 97 kilometrelik otoyol, 3.4 kilometrelik bağlantı yolu ve Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Akhisar Kavşağı arasındaki 87 kilometrelik otoyol ile 5.6 kilometrelik bağlantı yolu ise bayrama kadar tamamlanması planlanıyor.

“36 VİYADÜĞÜN 32’Sİ TAMAMLANDI ”

Ülke genelindeki otoyollar üzerine en uzun tüneli olan Orhangazi tüneli ile Selçukgazi ve Belkahve tünelleri hizmete girdi. Ayrıca otoyol üzerinde bulunan 36 viyadüğün 32'si tamamlandı. Kalan 4 viyadükte ise çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü, 2 bin 682 metre uzunluğu, 252 metre kule yüksekliği, bin 550 metre orta açıklığı, 566 metre yan açıklığı ile dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olma özelliğine sahip. Ancak, mermi başlıklarıyla birlikte 333 metre kule yüksekliğine sahip Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanıp, dünyanın en uzun asma köprüsü özelliğini kazanmasıyla birlikte, Osmangazi Köprüsü sıralamada beşinciliğe düşecek.

“OTOYOLUN SON DURUMU YÜZDE 94’LERE GELDİ”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, otoyoldaki çalışmaları yerinde inceledi. Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ile birlikte Karacabey'e kadar incelemede bulunan Esgin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İHA