2019 Kadir Gecesi ne zaman?

Kur’an’da Kadir Gecesi ile ilgili Kadir Suresi bulunmaktadır. Bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nde Kur’an, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlanmıştır. Bu özel gecede bol bol dua edilmeli, af dilenmeli, nafile ve tesbih namazları kılınmalı, Kur’an okunmalıdır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek. Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, halk arasında yaygın olarak bilinen anlayışla alakalı Ramazanın 27. gecesi olduğuna dair kesin bir delil de aslında yoktur. Kadir gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında İslam nebisinin mü'minlere tavsiyesi, Kadir gecesini Ramazanın son on gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur.

İLGİLİ HABER 2019 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

KUR’AN’DA KADİR GECESİ

Kadir Gecesi’nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir.Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Kur’an’da Kadir Gecesinden Kadir Suresi’nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.