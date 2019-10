Erdoğan’dan flaş ABD ziyareti açıklaması

TBMM’de partisinin grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 13 Kasım’da gerçekleşmesi beklenen ABD ziyareti ile ilgili bir soruya da yanıt veren Erdoğan, “Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim’de TRT ortak yayınında ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirterek “13’ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz.” demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin NATO’da itibarı olan önemli bir üye olduğunu belirterek Erdoğan’ın 13 Kasım’da kendisinin misafiri olarak ABD’ye geleceğini söylemişti.

MAZLUM KOBANİ TÜRKİYE’YE VERİLECEK Mİ?

“Grup toplantısındaki konuşmanızda, terörle ilgili mücadeleye ilişkin yakın zamanda müjde vereceğinizi söylediniz. O müjde teröristbaşı Mazlum Kobani’nin Türkiye’ye iadesi konusunda mı?” şeklindeki soru üzerine Erdoğan, “Niye acele ediyorsun? Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?” şeklinde konuştu.

PUTİN’LE HER AN GÖRÜŞEBİLİRİM

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında B ve C planlarının neler olduğuna ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti: “Şu anda A planını uyguluyoruz. Bu devriyeler vesaire filan, bunlar devam edecek. Bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? İşte Ayn El Arab’da, Münbiç’te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz.” Bu hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, “Her an olabilir. Gelişmelere göre.” yanıtını verdi.

